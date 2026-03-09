Momento d’oro per Javier Martinez: diventa il volto di una campagna di moda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello dove ha ottenuto una grande popolarità. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy è finito al centro dell’attenzione in questo ultimo momento. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, il 31enne diventerà il volto di una campagna di moda di un noto brand italiano. Javier Martinez ha deciso di provare a mettersi in gioco come modello dopo l’esperienza in televisione e il ritorno alla pallavolo. In un video pubblicato su X si vede il compagno di Helena Prestes vestito con un completo elegante mentre scatta alcune foto su di un set fotografico. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato i suoi fans. In rete sono apparsi molti commenti entusiasti per il nuovo progetto del ragazzo.

Javier Martinez diventa testimonial di un noto brand italiano

Il pallavolista argentino diventerà testimonial di un noto brand d’abbigliamento italiano. A dare un’anticipazione in merito al nuovo progetto di Javier Martinez era stata la sua compagna. Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva risposto ad un utente su X dove aveva rivelato che il fidanzato avrebbe scattato per una campagna di moda. Non è la prima volta che lo schiacciatore della Terni volley academy prova a sfondare come modello. Lo scorso anno, l’uomo è stato testimonial di un marchio d’abbigliamento italiano insieme alla compagna.