Minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo? Un consigliere comunale: “Un teatro, vi richiamo alla serietà”

Da rappresentante della Comunità di Monte Sant’Angelo, in veste di consigliere comunale, vi richiamo alla serietà.

No.

Non ci credo.

Questo è teatro goldoniano.

Perché inasprite i rapporti sociali ed umani?

Monte Sant’Angelo è abitata da donne e da uomini seri, rispettosi e solidali.

Per piacere, finitela di spaccare la nostra comunità, già fortemente sfilacciata.

Matteo Notarangelo, consigliere comunale