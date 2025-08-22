Monte Sant'AngeloPolitica Capitanata
Minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo? Un consigliere comunale: “Un teatro, vi richiamo alla serietà”
Da rappresentante della Comunità di Monte Sant’Angelo, in veste di consigliere comunale, vi richiamo alla serietà.
No.
Non ci credo.
Questo è teatro goldoniano.
Perché inasprite i rapporti sociali ed umani?
Monte Sant’Angelo è abitata da donne e da uomini seri, rispettosi e solidali.
Per piacere, finitela di spaccare la nostra comunità, già fortemente sfilacciata.
Matteo Notarangelo, consigliere comunale