Michele Bonsanto in Turchia alla conquista della Coppa del Mondo Windsurf

Ultimo Impegno stagionale per l’Atleta Pugliese ITA 2811 Michele Bonsanto in partenza per la Turchia Alaçatı- Çeşme dove dal 09-13 Ottobre, i 100 migliori Riders Mondiali della categoria Junior & Youth si sfideranno nelle acque turche per conquistare la Coppa del Mondo Windsurf nella Categoria Slalom , l’evento è organizzato dalla PWA Professional Windsurfers Association e dal World Sailing.

Il Sedicenne, Garganico originario di Peschici, tesserato con la Gargano Sailing Team di Manfredonia (FG) sarà l’unico rappresentante Junior per l’Italia, il quale, dopo aver concluso il Campionato Italiano con un 3° Posto nella tappa Siciliana di Marina di Ragusa ed ottenuto uno splendido 1° Posizione nella mecca del windsurf mondiale che è Torbole in Trentino, ultimerà la stagione 2024 partecipando, per la seconda volta alla Coppa del Mondo, dove tenderà di migliorare 8° posto ottenuto nella precedente edizione del 2022.

Incrociamo le dita e speriamo che Eolo, sia benevolo portando, sui campi di regata tanto vento da spingere l’atleta italiano nelle migliori posizioni, non ci resta che augurargli in grande in bocca a lupo nel speranza che il sogno proibito nel cassetto venga realizzato.

FORZA MICHELE SIAMO TUTTI CON TE.

Alacati Windfest PWA youth and Junior SLALOM WORLD CUP – Alacati, Turkey October 9th – October 13th

For all information and to enter, please visit https://www.alacatiwindfest.com/