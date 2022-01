Mezzi dell’Ase in Largo delle Euforbie, la risposta di Ase Spa al Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane

Rispondiamo all’articolo del Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella,

ringraziando innanzitutto per la Sua segnalazione e rassicurando che ASE spa si farà certamente carico di

sensibilizzare e spronare ancor più i propri addetti affinchè prestino sempre la massima attenzione durante le

operazioni di raccolta differenziata e di svuotamento dei mastelli e carrellati, in tutte le zone della nostra Città.

Nello specifico, da accertamenti eseguiti, risulta che fin dall’inizio della raccolta dei rifiuti con il sistema

“porta a porta”, l’accesso da parte dei nostri automezzi – di piccole dimensioni – nel Largo delle Euforbie

interessato dalla segnalazione, fosse totalmente libero da ostacoli e di facile accesso.



Successivamente, con tutta probabilità per evitare il parcheggio di autovetture nel Largo in questione, risulta

sia stato installato un paletto di ferro fisso, così da rendere impraticabile l’area ai mezzi e, quindi, anche ai

mezzi di ASE spa per espletare il servizio di raccolta giornaliero. Dalle foto pubblicate e da quanto segnalato

dai nostri operatori di servizio, si evince con molta chiarezza che vi è anche una situazione di parcheggio

disordinato di autovetture nella zona, che contribuisce di fatto a rendere molto difficoltose le operazioni di

raccolta differenziata da parte dei mezzi aziendali che devono effettuare manovre non sempre agevoli.



Rassicuriamo, comunque, che porremo rimedio con tempestività a quanto rilevato considerato anche che tale

problematica è stata più volte rappresentata ai soggetti ed autorità competenti per territorio, al fine di una sua

risoluzione definitiva. Sarà nostra cura informare ed aggiornare sull’evolversi della situazione.



Teniamo sempre a precisare che A.S.E. spa opera al servizio dei cittadini, nell’interesse della comunità

servita e con il massimo impegno possibile.



Con preghiera di pubblicazione.



Cordialità.

F.to : l’Amministratore Unico

Raphael Rossi