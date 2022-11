MeteoPuglia in Foto: “Freddo e piogge in arrivo”

SEMPRE PIÙ CONFERME: FREDDO E PIOGGE IN ARRIVO

I modelli concordavano già da tempo, adesso che ci avviamo verso il prossimo week-end i modelli previsionali non solo confermano, ma rincarano la dose.

Gli “Spaghetti” (modello previsionale composto dal raffronto di 24 modelli matematici differenti) continuano a vedere non solo il netto crollo termico, ma anche molte piogge soprattutto per la Puglia centro meridionale durante il prossimo week-end con particolare focus per la giornata di sabato 5 Novembre.

Forse la prolungata ottobrata estiva sta per fenire, si spera in maniera definitiva.