MeteoPuglia: “Arriva l’inverno con tanto freddo e neve”. La mappa

Si è fatto attendere per tutto dicembre, ma oramai sembra certo che nel prossimo week end la Puglia sarà interessata da un’irruzione gelida.

Temperature in picchiata da #venerdì con il clou del freddo previsto tra sabato e domenica quando la regione potrebbe essere interessata da una – 8 in quota.

Sicuramente avremo la quota neve ad altezze molto molto basse, prematuro poter dare per certo la comparsa della neve a quote pianeggianti e coste, ma qualcosa in pentola bolle, bisogna aspettare i prossimi aggiornamenti.

Intanto preparate cappello sciarpa e guanti dal 17 al 19 gennaio temperature molto fredde e venti gelida da nord, l’inverno alza la voce.

MeteoPuglia in foto