Meteo Puglia, il caldo africano allenterà la presa

Si prevede, infatti, che proprio da oggi Domenica 9 Giugno le temperature raggiungeranno livelli significativi.

Lo scrive IlMeteo.it



Sardegna, Sicilia e Puglia registreranno i picchi più alti, con massime fino a 37-38°C. Anche il resto del Paese vedrà un incremento termico: punte vicine ai 35-36°C sul resto del Sud, specialmente nelle aree ioniche, e fino a 33-34°C nelle zone interne del Centro.

Tra Lunedì 10 e Martedì 11, al Sud, in particolare in Puglia e sulle due Isole Maggiori, l’anticiclone Scipione si intensificherà, spingendo le temperature ancora più in alto, fino a raggiungere punte record di 39/40°C e localmente anche oltre.



Soltanto da metà settimana il caldo africano allenterà la presa.