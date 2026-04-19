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Meteo, notizie positive per il 25 aprile

Festa della Liberazione con sole e caldo secondo 3BMeteo.

Infatti, si vede un 25 aprile ancora caratterizzato da una prevalenza anticiclonica con qualche episodio di instabilità più che altro pomeridiana al Centro e al Sud.

Da giovedì, infatti, le correnti potrebbero scegliere una strada più orientale e mantenersi a distanza di sicurezza dalla Penisola garantendo più sole. La situazione è alquanto in bilico nel weekend perché l’Italia dovrebbe trovarsi proprio sul margine della fascia anticiclonica. C’è quindi il rischio che piccole variazioni possano far cambiare la situazione.