Meteo, la tendenza per la settimana di Ferragosto

Ecco la tendenza meteo di Ferragosto del sito 3bMeteo.

Ecco cosa dicono le tendenze per la settimana 12-19 agosto.

La mappa del geopotenziale a 500 hPa per la settimana del 12-19 agosto mostra una tendenza all’aumento delle altezze del geopotenziale sull’Atlantico, con un contestuale calo sul Nord Europa e, in misura minore, sul Mediterraneo. Le anomalie di temperatura a 2 metri indicano un cambiamento nel centro-nord Europa, con una prevalenza di temperature sotto la media, che interessa anche il Nord Italia. Al contrario, temperature sopra la media caratterizzano il Centro-Sud della nostra penisola. Il caldo si attenua, ma non scompare completamente.

Sul fronte delle precipitazioni, le anomalie maggiori riguardano il Nord-Est dell’Italia, mentre altrove le precipitazioni risultano nella media.

Per dettagli più specifici bisognerà attendere qualche giorno.