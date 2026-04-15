Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, da venerdì torna l’alta pressione

Weekend caldo e soleggiato? Sì secondo gli esperti de IlMeteo.it

Da venerdì 17 aprile si farà strada di nuovo una robusta alta pressione che andrà ad abbracciare gran parte del bacino del Mediterraneo.



Questo scudo anticiclonico garantirà una ritrovata stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere quasi incontrastato da Nord a Sud, regalando cieli ampiamente sereni o al più poco nuvolosi almeno fino a tutto il weekend. Di pari passo con l’ampio soleggiamento, assisteremo a un sensibile e deciso rialzo delle temperature, che ci regalerà un vero e proprio assaggio d’Estate: i termometri subiranno un’impennata, spingendosi fino a toccare picchi di 26-27°C a Firenze e Roma, ma più in generale sulle regioni del Centro , specie lungo i settori tirrenici.