Meteo, da domenica scoppia l’anticiclone

Come anticipato da qualche giorno, a partire da domenica 22 febbraio e durante i primi giorni della prossima settimana la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. L’Anticiclone delle Azzorre infatti si estenderà dalla penisola iberica verso l’Italia e sopra il Mediterraneo occidentale impedendo alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese; la sua espansione inoltre sarà accompagnata dall’arrivo di una massa d’aria molto mite che favorirà un rialzo generalizzato delle temperature su valori superiori alle medie stagionali.

Lo scrive Meteo.it