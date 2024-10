Meteo: aria fredda dopo Ognissanti in Italia?

Il freddo dopo Ognissanti in Italia non è ancora del tutto tramontata come ipotesi.

Lo scrive in un editoriale IlMeteo.it.

Dal weekend del 2-3 Novembre l’aria fredda inizierà a riversarsi nel bacino del Mediterraneo sia dalla porta della Bora che da quella del Rodano. Queste masse d’aria, molto instabili, “scaveranno” una profonda depressione sui nostri mari, dando vita ad un vero e proprio ciclone.

Secondo il noto sito Meteo è quindi probabile un crollo verticale delle temperature,con valori termici che potrebbero finire fin sotto le medie climatiche di riferimento anche di 8-10°C.

Non solo: non è escluso che ci si trovi a fare i conti con una nuova ondata di maltempo,potenzialmente pericolosa, all’insegna di piogge torrenziali e con il rischio di fenomeni estremi, come nubifragi.