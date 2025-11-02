Mercoledì: l’ombra che ha conquistato Netflix

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è un’oscurità che non fa paura, ma seduce. È l’ombra sottile di Mercoledì Addams, la ragazzina più iconica e incompresa della cultura pop, tornata a vivere — e a inquietare — grazie alla serie Netflix firmata da Tim Burton. Un fenomeno globale che ha riportato in auge il gotico, ma con l’ironia della Generazione Z, trasformando la malinconia in stile e la diversità in manifesto. In questo universo scolastico intriso di segreti, la figlia degli Addams diventa un simbolo moderno: solitaria, anticonformista, capace di guardare negli occhi il male senza mai smettere di scrivere nel suo diario nero. Burton e Netflix hanno stretto un patto: riportare il gotico nell’età dello streaming, con la precisione di un bisturi e la grazia di un incubo poetico. Da questo connubio nasce Mercoledì, serie che ha conquistato record di visualizzazioni e una nuova generazione di spettatori, mescolando l’estetica vittoriana ai codici della scuola di magia, l’ironia al dolore, la luce al buio. Nevermore Academy, la scuola dei “reietti”, non è solo il palcoscenico della storia, ma una lente attraverso cui rileggere l’adolescenza come lotta per la sopravvivenza dell’identità.

Ogni corridoio della Nevermore è un piccolo teatro dell’inquietudine: sirene, vampiri, lupi mannari e creature ispirate ai geni maledetti del Rinascimento convivono sotto lo stesso tetto, tra antichi rituali e smartphone, tra la tradizione gotica e la cultura social. E in mezzo a loro, Mercoledì si muove come una nota stonata ma irresistibile, con il suo sguardo fermo, il passo marziale, la scrittura tagliente. Non vuole appartenere, vuole comprendere, e forse proprio per questo diventa il perno dell’intera narrazione.

Nella serie, la diversità non è un difetto ma un dono oscuro, un potere da custodire. Mercoledì diventa così una favola contemporanea sulla difficoltà di essere se stessi in un mondo che chiede costantemente di conformarsi. Tim Burton — che da sempre abita i margini del reale — trova nella giovane Jenna Ortega la sua nuova musa: un volto espressivo, pallido e impenetrabile come la luna sopra la Nevermore.

Ogni sguardo di Mercoledì è un’arma di verità. Ogni sorriso negato è una rivoluzione silenziosa. Con lei il mostruoso diventa umano, e l’umano — forse — il vero mostro.

La nascita della serie Netflix: quando Burton incontrò Mercoledì

Nessuno meglio di Tim Burton poteva risvegliare il mito di Mercoledì Addams. L’idea di una serie dedicata interamente a lei nacque all’interno dei corridoi di Netflix nel 2019, quando gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar — già noti per Smallville — proposero di reinventare il mondo degli Addams in chiave moderna. L’intuizione era semplice ma rivoluzionaria: raccontare l’adolescenza di Mercoledì, non più come spalla macabra di famiglia, ma come protagonista assoluta di un racconto di formazione dark. Era il momento giusto: la generazione dei social aveva fame di icone anticonformiste, e Mercoledì incarnava perfettamente quella malinconia orgogliosa che da sempre accompagna i giovani “diversi”.

Netflix volle un autore capace di fondere l’incubo con la poesia, e tutti i nomi portarono a lui: Tim Burton, il regista che da quarant’anni trasforma i mostri in poesia e i freak in eroi. Quando Burton accettò la proposta, spiegò che aveva sempre sognato di lavorare con la famiglia Addams ma non aveva mai trovato la formula giusta. “Mercoledì”, nelle sue mani, divenne così un laboratorio visivo di simboli gotici, di satira sul conformismo, di ironia nera e sentimenti repressi.

Le riprese iniziarono in Romania nel 2021, con un’ambientazione che rievocava l’Europa delle fiabe macabre. Castelli, foreste, cieli plumbei: tutto contribuiva a creare quella “favola scolorita” che è cifra distintiva dell’estetica burtoniana. La fotografia alterna toni metallici a contrasti severi, con luci fredde che tagliano i volti come incisioni. Ogni inquadratura è pensata per essere gotica e romantica insieme, come se la serie fosse un diario illustrato scritto con l’inchiostro del sogno e della morte.

La scelta di Jenna Ortega per il ruolo principale fu decisiva. Netflix cercava un volto nuovo, capace di evocare l’inquietudine di Christina Ricci ma con una propria, magnetica personalità. Ortega si immerse nel personaggio con una dedizione quasi maniacale: imparò a non sbattere mai le palpebre durante le riprese — per rendere Mercoledì più spettrale — e lavorò sulla gestualità, sulle pause, su quella lentezza ipnotica che la distingue da ogni altra adolescente televisiva. Il suo sguardo è un abisso silenzioso: inquieta ma non implora, osserva ma non giudica.

Tim Burton firmò personalmente i primi quattro episodi, imponendo il suo marchio estetico: ombre vive, scale impossibili, vetri piombati e pioggia perenne. Ogni dettaglio è simbolico: i vetri della Nevermore riflettono il doppio, le acque del lago nascondono la verità, e il bianco e nero sono colori e stati d’animo. Burton. Fedele alla sua poetica del diverso, ha fatto di Mercoledì una figura di resistenza culturale, un’anomalia che diventa bellezza.

La serie è un manifesto d’identità. Racconta la solitudine di chi vive ai margini, la difficoltà di appartenere, l’ironia come arma contro il dolore. E nel farlo, fonde i linguaggi del teen drama, del giallo e del fantasy in un unico grande rito d’iniziazione. Mercoledì non cresce, si scolpisce: con ogni lacrima trattenuta, con ogni ombra abbracciata.

Il successo fu immediato. Al suo debutto, nel novembre 2022, la serie divenne il titolo più visto in lingua inglese nella storia di Netflix fino ad allora. La danza di Mercoledì al ballo della Nevermore, improvvisata e girata in una sola notte, divenne virale su TikTok, riportando la cultura gotica al centro della scena pop. Tutto il mondo ricominciò a vestirsi di nero, ma con ironia, come se l’ombra fosse la nuova forma di luce.

Il trionfo non fu solo commerciale ma anche artistico: la critica riconobbe a Burton di aver restituito dignità alla figura del “diverso”, trasformando la figlia degli Addams in un’eroina moderna. Dietro l’ironia, dietro i corvi e i temporali, si nascondeva un messaggio preciso: l’identità non è un peso da portare, ma un mistero da custodire.

La Nevermore Academy e i reietti

La Nevermore Academy è molto più di una scuola: è una cattedrale della diversità, una cittadella sospesa tra magia e alienazione, dove ogni pietra sembra ricordare che nessuno appartiene davvero al mondo esterno. Situata nel cuore di una foresta che sembra uscita da una fiaba dark, la Nevermore non è un rifugio, ma una frontiera. I suoi muri neri custodiscono la storia dei “reietti”, coloro che la società dei “normali” — o come Mercoledì li chiama con disprezzo, i “borghesi del reale” — ha sempre respinto. Nella Sirene, vampiri, lupi mannari, gorgoni e i misteriosi “Da Vinci”, geni rinascimentali dai poteri artistici sovrumani, convivono in un equilibrio fragile, prima sotto l’occhio vigile della preside Larissa Weems, interpretata con austera eleganza da Gwendoline Christie, poi dall’ironico ed ambiguo preside Barry Dort (Steve Buscemi).

Ogni creatura della Nevermore rappresenta un frammento dell’animo umano, un difetto trasformato in potenza. Le sirene dominano l’acqua e l’inganno, i vampiri vivono nella condanna del desiderio di sangue e di luce, i gorgoni lottano contro la loro stessa natura pietrificante, i lupi contro il loro istinto animale, i Da Vinci contro la loro ossessione per la creazione. È una società di talenti maledetti, un microcosmo dove la differenza è l’unica forma di sopravvivenza.

Mercoledì vi giunge come una straniera tra stranieri, mandata contro la sua volontà dai genitori Gomez e Morticia per imparare a “socializzare con i propri simili”. Ma la ragazza rifiuta ogni etichetta: non vuole essere né simile né superiore. La sua intelligenza la isola, la sua sensibilità la tradisce, la sua freddezza la difende. Lì dove gli altri reietti cercano un equilibrio con la propria natura, Mercoledì cerca solo la verità, anche quando fa male. E la trova.

La Nevermore, infatti, non è solo una scuola ma un enigma: sotto i suoi pavimenti si muove una storia antica, legata alla fondazione della città di Jericho, dove vive la comunità dei “normali”. Due mondi si osservano e si temono a vicenda, come specchi che rifiutano il proprio riflesso. I reietti rappresentano la memoria profonda dell’umanità, quella che il progresso finge di non ricordare.

Burton costruisce un’estetica della marginalità. Ogni uniforme, con le sue righe nere e grigie, racconta la disciplina del dolore; ogni aula è una reliquia; ogni lezione, una confessione mascherata. L’architettura stessa della Nevermore — neogotica, con guglie e corridoi che sembrano respirare — trasforma lo spazio in un personaggio vivente. Non c’è luogo sicuro, eppure nessuno vuole fuggire: la prigionia è la forma più alta di appartenenza.

L’amicizia tra Mercoledì e Enid Sinclair (Emma Myers), la coinquilina dai capelli color arcobaleno, è il cuore emotivo di questo universo. Due poli opposti che si attraggono e si respingono: l’ombra e la luce, la compostezza e il caos, la logica e l’emozione. È in quella convivenza impossibile che Mercoledì costruisce il suo linguaggio più profondo: l’idea che la vera magia non risiede nei poteri, ma nella capacità di accettare ciò che ci spaventa.

La Nevermore è, in fondo, il luogo dove la diversità diventa rito, dove ogni adolescente si misura con il proprio lato oscuro per imparare a non temerlo. È il riflesso gotico della società contemporanea, in cui chi è diverso viene ancora confinato ai margini, ma dove quei margini diventano improvvisamente desiderabili, affascinanti, cool. Netflix, con astuzia e poesia, ha trasformato la diversità in un’estetica, e l’ombra in un nuovo codice di appartenenza.

In questo contesto, Mercoledì non è più solo un personaggio ma un simbolo generazionale: il volto di chi non si adegua, di chi cammina sotto la pioggia per respirare la morte e l’oscurità, ma che per Mercoledì significa paradossalmente sentirsi in vita e raccogliere quell’oscurità non per scopi malvagi, ma per renderla luce. La Nevermore è il suo specchio, e lei è il riflesso che non si lascia incorniciare. Mercoledì cammina nelle tenebre, certo, ma lo fa sempre in maniera vigile e retta, alimentata da un percorso di giustizia e di ricerca della verità, senza mai lasciarsi corrompere dalle ombre e dai suoi demoni personali.

Le prime due stagioni, tra mistero e crescita

La prima stagione di Mercoledì è un vero e proprio romanzo di formazione: l’espulsione, l’approdo obbligato alla Nevermore, l’indagine sugli omicidi che scuotono Jericho e il volto del mostro che alla fine coincide con Tyler (Hunter Doohan), l’Hyde addestrato all’odio. È il tempo in cui Mercoledì scopre la forza e il peso delle proprie visioni, mentre la linea d’ombra tra “reietti” e “normali” si addensa in una guerra fredda morale. Il male non abita solo le foreste: spesso indossa la divisa della normalità.

La seconda stagione, distribuita in due parti (con tutti gli otto episodi ora disponibili), alza l’asticella: Nevermore torna fulcro dell’enigma, la famiglia Addams ingrana un ruolo più attivo e il perimetro del sovrannaturale si espande con nuove specie di outcast e nuovi antagonisti. Il racconto, più cupo e insieme più emotivo, ruota intorno a una minaccia scientifica che vuole rubare i poteri ai reietti e “redistribuirli” ai normali, idea che incendia la politica interna della scuola e di Jericho. Mercoledì non osserva più dall’esterno: è costretta a sporcarsi le mani, a scegliere, a pagare.

La stagione introduce e chiarisce categorie finora solo sussurrate nei corridoi di Nevermore: oltre a lupi, sirene, vampiri e gorgoni, compaiono i DaVincis, outcast dotati di telecinesi, il cui stesso nomeè un programma. Poi ci sono i “babbani”, i “normali” che vogliono diventare “maghi”, “reietti”: la brama di avere poteri magici alimenta gli esperimenti occulti che Mercoledì si trova a smascherare a metà stagione, quando la trama svela la natura del progetto LOIS e la sua ossessione per l’estrazione dei talenti sovrannaturali. Il dono diventa bottino, la diversità merce di scambio. Sul fronte familiare, l’universo Addams si allarga e rientra fisicamente a Nevermore: Morticia si avvicina alla scuola, Pugsley cresce di centralità e di fragilità, mentre l’ombra genealogica delle Frump si fa più ingombrante. Il finale costruisce il gancio perfetto per il capitolo successivo con la rivelazione attorno a zia Ophelia, presenza fantasma che smette di essere leggenda e diventa minaccia concreta.

Il mistero non si chiude: muta forma, come un uccello notturno che cambia cielo. L’ampliamento del cast non è semplice fan service ma tassello drammaturgico. L’arrivo di Steve Buscemi come nuova e pericolosa autorità scolastica rimappa i poteri dentro la Nevermore, mentre il ritorno di figure credute perdute rimescola i debiti di stagione 1 con una logica di fantasmi e colpe. In parallelo, Mercoledì affronta un’anomalia dei suoi poteri, le lacrime di sangue, per poi perderli. Capitolo a parte, la presenza di Lady Gaga: qui l’icona pop non è cameo decorativo ma dispositivo mitologico. Entra come professoressa Rosaline Rotwood, Raven degli anni Sessanta legata a Hester Frump e avvolta da un’aura necromantica: un’apparizione breve, calibrata e simbolica, che agisce da chiave narrativa per connettere le facoltà psichiche di Mercoledì a una tradizione segreta della scuola. Il suo ruolo attraversa il confine tra ricordo e rito, tra lapide e lezione, restituendo al goth il suo registro più conturbante.

In controluce, la stagione 2 funziona come radiografia della Nevermore contemporanea: i clan si polarizzano, l’arte diventa tecnica di dominio, la scienza dei normali tenta di appropriarsi del mondo della magia. Mercoledì, invece, sceglie l’unica disciplina che conosce: la verità. È un’indagine che le chiede di perdere e ritrovare se stessa, di toccare l’oscurità senza farsene amputare l’anima. Quando il sipario cala, restano fili scoperti, presagi, promesse: il corvo che osserva, la famiglia che trattiene segreti, gli amici che mutano in alleati o avversari.

La famiglia Addams

Mercoledì è la figlia maggiore della famiglia Addams: ha lo sguardo fisso sul non-visibile, custodisce poteri medianici e vive costantemente sull’orlo di un abisso da cui non vuole cadere, ma da cui osserva gli altri precipitare. Nella serie la sua “diversità” è al contempo rifugio e arma: non teme l’ombra, la studia, non desidera essere amata dai normali, li interroga. Il suo distacco non è freddezza fine a sé stessa, ma disciplina, e la sua solitudine non è isolamento ma scelta.

Di fianco a lei c’è la matriarca Morticia Addams (Catherine Zeta‑Jones), che in questa incarnazione assume una centralità nuova: non solo madre elegante e silenziosa, ma anch’essa piena di segreti, figura mitologica che ha attraversato la Nevermore da studentessa e che nella stagione 2 accede a un ruolo attivo all’interno del conflitto tra piccoli reietti. Morticia è bellezza, è potere, è saggezza del diverso, e nel suo seno custodisce la domanda che Mercoledì dovrà prima ignorare e poi accettare: cosa vuol dire essere famiglia quando la famiglia stessa è incubo e rifugio?

Al fianco, come contrappunto irriverente, c’è Gomez Addams (Luis Guzmán), padre che ride nella tempesta, che danza con la morte come se fosse compagna di ballo, che nonostante il suo carattere eccentrico è un marito fedele e un padre amorevole. Gomez è l’alleato inconsueto della Mercoledì che non vuole essere salvata, l’uomo che sa che la grande sfida non è proteggere la figlia dal mondo, ma aiutarla a rendersi invulnerabile. Attorno a loro, la presenza muta di Pugsley Addams (Isaac Ordonez) diventa specchio e contrasto: fratello minore spesso invisibile, che nella seconda stagione entra in scena con maggiore profondità e potere, obbligando Mercoledì a misurarsi con l’eredità e la complicità.

E poi c’è Zio Fester (Fred Armisen), il parente più imprevedibile e geniale, corpo elettrico e mente infantile, portatore di quella comicità nera che stempera il gelo emotivo di Mercoledì. Il suo arrivo alla Nevermore, con quel sorriso deformato e quella tenerezza esplosiva, restituisce alla serie il suo legame con le origini: Fester è il caos che rivela la verità, la scintilla che incendia l’ordine e ricorda che ogni famiglia, per essere viva, ha bisogno di un folle.

Il baricentro materno appare con Nonna Hester Frump, figura rifondata con decisione: matriarca ricchissima e glaciale, imprenditrice di pompe funebri (Frump Mortuaries), madre di Morticia e Ofelia, nonna di Mercoledì e Pugsley, qui interpretata con taglio aristocratico da Joanna Lumley. Un potere liquido che scorre tra denaro, tradizione e necro-business, la mano invisibile che pretende di indirizzare il destino della nipote e che misura l’amore in termini di eredità e lignaggio. In lei l’oscurità è amministrazione della morte, e questo spiega il suo gelo, il conflitto con Morticia e la fascinazione che esercita su Mercoledì, che in quella durezza intravede una forma crudele ma limpida di verità.

Tra i personaggi più amati, Mano assume nella seconda stagione una profondità inedita. Quella che per decenni era sembrata una creatura senza passato, un semplice servitore animato da magia, rivela finalmente la propria origine: è la mano mozzata di Isaac Night (Owen Painter), lo studente-genio che anni prima trascinò Gomez in un esperimento mortale. Nel tentativo di liberarlo, Morticia mozzò la mano ad Isaac. In quell’istante, tra il bagliore delle scariche elettriche e l’odore di ozono, la mano destra del loro compagno di scuola — recisa, scagliata fuori dal corpo — si animò: non come reliquia stregata, ma come residuo cosciente di un malvagio che la morte non aveva saputo trattenere. Da allora Mano è diventata compagna e guardiana di Mercoledì, non per servitù ma per scelta, trasformando l’arma di un mostro nel segno vivente della libertà degli Addams. Quanto a Lurch (interpretato prima da George Burcea, poi da Joonas Suotamo), il maggiordomo degli Addams rimane la colonna silenziosa della magione: un guardiano che non parla ma registra ogni segreto. Nella sua immobilità c’è il ritmo della casa; nel suo sguardo fermo, un senso di lutto e fedeltà.

La famiglia Addams nella serie si colloca a metà strada tra “esseri umani dotati di poteri magici” e “mostri che camminano tra noi”. Non sono né completamente mostri né completamente umani; sono umani che hanno scelto, o sono stati costretti, a fare i conti con il loro lato oscuro. In ciò risiede tutta la loro forza e la loro fragilità: essere del tutto umani per loro è una sfida, insegnandoci che il mostruoso non è qualcosa di malevolo, repellente e depravato, ma semplicemente il lato più nascosto di tutti noi che però rifiutiamo con stizza superba di riconoscere e accettare. Morticia e Gomez non insegnano a Mercoledì a nascondersi, ma sono fieri della loro bambina, così come è. In questo mondo in cui vampiri, lupi mannari, sirene e Da Vinci esistono, gli Addams sono insieme padroni del circo e spettatori dell’apocalisse interiore.

Da questo si comprende perché la serie trasforma la famiglia in riscatto: la loro diversità non è alone tragicomico, ma manifestazione di libertà. Mercoledì non vuole utilizzare i suoi poteri per fare del male al prossimo, ma per capire il prossimo. Gli Addams non vogliono integrarsi: vogliono definirsi. E in quel definirsi, trovano dignità.

In questo contesto, la domanda “buoni o cattivi?” perde senso: gli Addams non sono né bene assoluto né male indefinito. Sono complicati, ribelli, profondamente affezionati l’uno all’altro, ma capaci di azioni che la morale convenzionale definirebbe inquietanti. Ecco perché li amiamo: perché rifiutano l’ovvio. Mercoledì uccide l’isteria del conformismo, Morticia abbraccia la morte come fosse amica, Gomez sa che il rischio più grande è essere normale, e del resto lui stesso, nel corso dell’esperimento di Isaac perde i sui poteri da mago avvicinandosi a un normale, venendo per questo visto con supponenza dalla suocera. Il fascino della serie sta proprio in questa danza sul filo: tra essere e apparire, tra mostro e uomo, tra famiglia e mito.

In definitiva, la famiglia Addams non entra nella serie come curiosità splatter-comica ma come paradigma di qualcosa che tutti conosciamo: il desiderio di appartenere e l’istinto di essere esclusi. Nel magico mondo di Nevermore e oltre, gli Addams mostrano che la vera abilità non è nascondersi vigliaccamente, ma scegliere di essere visibili.

Buoni, cattivi e la linea d’ombra

Non esistono eroi nella Nevermore Academy, e nemmeno veri mostri. Esistono esseri che lottano per sopravvivere alla propria natura, per capire se la diversità sia una benedizione o una condanna. In Mercoledì, il concetto di “buono” e “cattivo” si sfalda fin dal primo episodio. Non c’è luce senza ombra, non c’è colpa senza purezza. L’intera serie vive nella zona grigia dell’animo umano, dove la morale è un abito che cambia con la luce.

Mercoledì, con la sua freddezza chirurgica, incarna questo paradosso: agisce come un detective, ma anche come un carnefice della menzogna. La sua giustizia non ha il volto dell’innocenza, ma quello della coerenza. Quando punisce, lo fa senza rimorso, come se il mondo dovesse essere corretto e non perdonato. La sua etica è matematica: taglia, incide, riscrive. Eppure, dietro quella precisione glaciale, si intravede una tenerezza trattenuta, una compassione che lei stessa teme di riconoscere.

Tim Burton costruisce un universo in cui i reietti non sono “altri” rispetto agli umani: sono l’altra faccia degli umani. I vampiri rappresentano la brama, i lupi la paura, le sirene la seduzione, i gorgoni la vergogna, i Da Vinci la follia creatrice. Ogni specie di Nevermore è una metafora di ciò che i normali fingono di non essere. Il mostro, nella poetica di Mercoledì, è la forma onesta della nostra contraddizione. Il male non è un’entità esterna, ma un riflesso fedele della fragilità.

Questa ambiguità attraversa ogni personaggio. Tyler, l’Hyde, è insieme vittima e carnefice: nato nel dolore, costretto alla metamorfosi, sfruttato dai potenti, incarna la furia di chi non ha mai avuto una scelta. Xavier, con il suo talento di artista che dà vita ai disegni, è un creatore tormentato che sfiora continuamente il confine dell’abisso. Bianca (Joy Sunday), la sirena, vive la colpa del privilegio e la paura della propria natura manipolatrice. Nessuno è innocente. Nessuno è completamente perduto.

E poi c’è la società dei “normali”, i cittadini di Jericho, custodi dell’ipocrisia e del sospetto. Sono loro i veri antagonisti, non per cattiveria ma per ignoranza. Il loro bisogno di ordine li spinge a temere tutto ciò che sfugge al controllo. Il pregiudizio è la forma più moderna di stregoneria. In un mondo che condanna ciò che non comprende, la diversità diventa rivoluzione.

La serie gioca continuamente con la percezione: chi è il vero mostro? Quello che nasconde un potere, o quello che pretende di non averne? Le lezioni di Nevermore, i rituali, le punizioni, gli amori adolescenziali, tutto ruota attorno a una sola domanda: dove si nasconde l’anima? La risposta, se c’è, non è morale ma poetica: si nasconde nell’ombra, in quell’istante in cui scegliamo di non giudicare ma di guardare.

La linea d’ombra che separa buoni e cattivi è, in realtà, una linea mobile. A volte Mercoledì la attraversa senza accorgersene, altre volte la calpesta con orgoglio. Il suo viaggio non è verso la redenzione, ma verso la consapevolezza. Capisce che il male, come la morte, non si sconfigge: si riconosce, si accoglie, si doma. In questo senso, Mercoledì è una delle opere più adulte di Netflix, perché osa dire ai giovani ciò che pochi racconti hanno il coraggio di ammettere: non devi essere perfetto per essere giusto.

Così, in mezzo a una scuola che insegna la magia e a un mondo che la teme, Mercoledì Addams diventa la custode di una morale alternativa: quella del corvo che vola basso ma vede lontano, dell’adolescente che ride davanti alla tomba perché sa che ogni fine è un modo diverso di esistere.

Il buio non è l’opposto della luce. È la sua memoria.

Parallelo con Harry Potter: maghi e reietti, babbani e normali

A prima vista, la Nevermore Academy e Hogwarts sembrano appartenere a due costellazioni opposte: la prima immersa nel crepuscolo del gotico, la seconda nella luminosità della fiaba britannica. Eppure, osservandole più a fondo, entrambe raccontano la stessa parabola: la nascita dell’identità attraverso l’esclusione. Harry Potter e Mercoledì non sono solo due franchise distanti nel tono, ma due facce dello stesso specchio che riflette la paura e il fascino del diverso.

Nell’universo di J. K. Rowling, il mondo magico si divide in maghi e babbani; in quello di Burton e Netflix, in reietti e normali. Cambiano i nomi, ma non la logica: gli “eletti” vivono in una dimensione separata, dotati di poteri speciali, educati in scuole che li proteggono e, al tempo stesso, li isolano. Nevermore è la Hogwarts degli emarginati, la scuola dei maghi che nessuno vuole, l’università del lato oscuro dell’anima. Entrambi gli universi si fondano sul privilegio della conoscenza e sulla colpa di chi la possiede.

Harry Potter è un eroe della luce: il bambino che sopravvive al male e lo sconfigge con l’amore. Mercoledì Addams, invece, è l’eroina dell’ombra: la ragazza che accetta il male come parte di sé e impara a conviverci. Se Harry cerca di cancellare la cicatrice, Mercoledì la trasforma in firma. Lui lotta per proteggere il mondo che ama, lei per difendere il diritto di non amare ciò che non comprende. In entrambi, però, la magia è una forma di conoscenza etica, una lingua segreta che insegna la compassione attraverso il dolore.

A Hogwarts la distinzione è netta: maghi, streghe e babbani; bene e male; Voldemort e Albus Silente. A Nevermore tutto si confonde. I reietti non sono buoni per definizione, i normali non sono necessariamente crudeli. Burton abolisce il manicheismo e abbraccia la zona grigia dell’animo. La magia di Mercoledì non salva, ma rivela.

C’è poi un altro elemento che unisce i due mondi: la scuola come metafora del mondo reale. In entrambi, l’adolescenza è laboratorio di potere e di paura. Le gerarchie, le invidie, i segreti e gli amori proibiti: tutto avviene dentro mura che proteggono ma soffocano. La Nevermore e Hogwarts sono microcosmi che funzionano come allegorie della società contemporanea. Là dove Harry deve affrontare la tirannia di chi teme la purezza del sangue, Mercoledì affronta la tirannia di chi teme la libertà.

Dal punto di vista simbolico, i reietti di Nevermore rappresentano la “versione interiore” dei maghi di Hogwarts. Non praticano incantesimi, ma vivono la magia come mutazione biologica, come trauma genetico. I loro poteri non derivano da bacchette, ma da ferite. In questo senso, Mercoledì è più adulta: perché parla di un mondo dove la magia non è dono ma condanna, e dove l’unica salvezza è accettare la propria anomalia. A Hogwarts si impara a dominare l’incanto, a Nevermore a sopportarlo.

Sul piano pop, il dialogo tra i due universi è inevitabile. Le generazioni che sono cresciute con Harry Potter guardano oggi Mercoledì come un’evoluzione più cupa e più realistica del medesimo archetipo. L’eroe sorridente è diventato una ragazza che non sorride mai; il preside saggio, una preside ambigua e, in seguito, un preside subdolo e assassino; il cattivo, una creatura che si confonde tra i compagni di banco. È l’infanzia di Hogwarts che si è specchiata nell’adolescenza di Nevermore. Attenzione: l’infanzia di Harry diviene ovviamente adolescenza, un’adolescenza altrettanto oscura, ma a differenza di Mercoledì, Harry combatte il male sempre con i connotati del tipico eroe senza macchia e senza paura, la rampolla degli Addams fa lo stesso, ma col tipico spirito di antieroina.

E poi c’è il sogno del crossover, alimentato dai fan online: un incontro tra i maghi di Hogwarts e i reietti di Nevermore, tra Hermione Granger e Mercoledì Addams, tra la bacchetta e il pugnale. Sarebbe un dialogo impossibile e perfetto: Hermione vedrebbe in Mercoledì un’eresia del sapere, una scienza del dubbio; Mercoledì troverebbe in lei un’anima che ha scelto la luce non perché ignori l’ombra, ma perché la conosce. Se mai accadesse, quel crossover non parlerebbe di incantesimi ma di filosofia: della fine della distinzione tra magico e umano, tra buono e cattivo, tra coraggio e follia.

In fondo, Harry Potter e Mercoledì raccontano la stessa lezione: che crescere significa convivere con il proprio segreto. Uno lo nasconde nella cicatrice, l’altra lo scrive nel diario. Entrambi lo chiamano destino. La magia non serve per fuggire dal mondo, ma per restare.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione

La terza stagione di Mercoledì si muove in un’attesa sospesa, come un corvo che non ha ancora deciso dove posarsi. Netflix ne ha confermato ufficialmente il ritorno, ma senza annunciare la data: le previsioni più accreditate parlano di un periodo compreso tra la fine del 2026 e inizio 2027, quando i tempi di produzione, rallentati da effetti visivi più ambiziosi e dalle revisioni di sceneggiatura, permetteranno alla serie di rinascere in una forma ancora più cupa e raffinata. Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno dichiarato su Netflix Tudum che l’obiettivo è “andare più a fondo nei personaggi e ampliare l’universo della Nevermore”. Non più un semplice seguito, dunque, ma una discesa nelle radici stesse della famiglia Addams e dei suoi segreti.

Tutto lascia intendere che la storia ripartirà dal mistero irrisolto di Ofelia, la zia menzionata più volte che nel finale della seconda stagione si è scoperto essere ancora viva e imprigionata da Nonna Frump in un sotterraneo. Sarà lei la chiave del passato, il volto nascosto dell’eredità che grava su Mercoledì. L’intera serie si sposterà verso una dimensione più intima, familiare e insieme apocalittica: la protagonista dovrà affrontare il peso della discendenza, la fragilità dei propri poteri e la tentazione di usarli non più per capire, ma per distruggere. Nevermore si espanderà oltre le sue mura: la scuola diventerà simbolo di un mondo che cambia, e i reietti non saranno più soltanto studenti ma fazioni, genealogie, tribù in lotta per la sopravvivenza.

Mercoledì sarà il centro gravitazionale di un equilibrio che minaccia di spezzarsi. La seconda stagione l’ha trasformata in testimone, la terza la renderà giudice e colpevole insieme. Si parla di un tono ancora più dark, di dialoghi più asciutti, di un ritorno alle origini gotiche di Burton ma con un ritmo da thriller psicologico. I conflitti adolescenziali lasceranno spazio a un gioco di potere adulto, dove la verità avrà un costo e la magia un prezzo. Morticia e Gomez avranno un ruolo più presente, non solo come genitori ma come custodi di segreti inquietanti, e la linea di sangue degli Addams/Frump verrà esplorata fino alle sue zone più torbide.

La terza stagione, insomma, non promette pace ma rivelazione. Se la prima era il risveglio e la seconda la scoperta, la terza sarà la resa dei conti: tra passato e presente, tra amore e potere, tra il desiderio di appartenere e la necessità di restare soli. Il corvo tornerà a volare, ma il suo canto sarà un presagio.

E forse, in quell’ultima danza tra ombra e destino, Mercoledì capirà che la sua solitudine è missione e vocazione, che l’essere reietti è la forma più pura di libertà, e che l’unico modo per non morire davvero è continuare a guardare il mondo senza abbassare gli occhi.