Meloni chiede aiuto a Mattarella e rompe con Berlusconi: “Non tratto più con lui”

Il grande giorno è arrivato. Dalle ore 11.00, con i due presidenti delle Camere, cominciano ufficialmente le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Consultazioni che arrivano dopo una giornata impegnativa come quella di ieri, scandita dalle nuove dichiarazioni sulla guerra in Ucraina pronunciate da Silvio Berlusconi.

Le parole del Cavaliere, impegnato da quasi una settimana a far parlare di sé, hanno sconvolto l’opinione pubblica internazionale e nazionale. L’obiettivo, secondo molti, è quello di indebolire la figura (soprattutto all’estero) del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Fedelissimi della leader sospettano che Berlusconi non sopporti l’idea che una sua alleata, perlopiù più giovane e donna, possa prendere il suo posto.

Per tutelarsi, Meloni ha deciso che parlerà solamente dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica. Secondo molti quotidiani, i due si sarebbero sentiti nelle scorse ore. Meloni, secondo il quotidiano Repubblica, avrebbe bisogno ora dello scudo del Quirinale. Anche Mattarella sarebbe rimasto molto colpito dalle parole di Berlusconi e guarda lo scenario futuro con molta apprensione. Ieri si sarebbero sentiti due volte e qualcuno dice – senza trovare però riscontro ufficiale – che ci sarebbe stato anche un incontro segreto fra i due.

Meloni, nel frattempo, non tratta più con Berlusconi. “Non posso chiudere accordi e poi accettare che vengano messi in discussione il giorno dopo”, avrebbe detto ai suoi. Per questo, in queste ore, Meloni ha parlato con Gianni Letta, ma non con Berlusconi.

La leader di Fratelli d’Italia, proprio per questa situazione, vorrebbe chiudere tutto in fretta per prevenire polemiche e cambi di rotta. Domani andrà (con tutto il centro-destra) da Mattarella. Potrebbe ricevere l’incarico sabato mattina e risalire al Colle con una lista di ministri poco dopo. Fra sabato pomeriggio e lunedì il giuramento. Fiducia parlamentare martedì alla Camera e mercoledì al Senato.