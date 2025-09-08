Melissa Satta e Carlo Beretta al Gran Premio d’Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel pieno dei pettegolezzi che la vorrebbero incinta, Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta sono apparsi insieme al Gran Premio d’Italia a Monza. La coppia, invitata da un noto brand di moda, ha catturato l’attenzione.

I look dei due innamorati

L’ex velina, 39 anni, ha indossato un look casual e firmato da Louis Vuitton, caratterizzato da jeans, giubbotto e una t-shirt bianca molto comoda. Proprio quest’ultimo capo ha alimentato le speculazioni, con l’articolo che ipotizza un tentativo di celare un eventuale pancino.

Nonostante i numerosi rumor, che per alcuni includono anche il sesso del presunto bambino (un altro maschietto dopo Maddox ), la Satta continua a mantenere il massimo riserbo. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, preferendo vivere la sua storia d’amore con Carlo, 28 anni, con discrezione.

I due, che stanno insieme da poco più di un anno, sono apparsi molto uniti e complici. I loro post social mostrano una relazione solida e serena, dimostrando che, nonostante l’attenzione mediatica, preferiscono godersi il loro legame lontano dai riflettori del gossip più insistente.