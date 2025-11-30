Meghan Markle e il tacchino: duchessa svela disastro cena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meghan Markle ha condiviso con i suoi fan un momento imbarazzante del Thanksgiving nella sua newsletter “As Ever”. La duchessa del Sussex ha confessato di aver bruciato il tacchino durante la cena del Ringraziamento, dovendo gestire anche numerosi ospiti.

Tra cucina e volontariato

“Non sono una chef professionista”, ha ammesso Meghan con autoironia, raccontando le sue difficoltà culinarie. Nonostante il piccolo disastro domestico, la moglie del principe Harry ha voluto sottolineare l’importanza della tradizione americana e del tempo trascorso con gli amici. La famiglia ha anche dedicato parte della giornata ad attività di volontariato.

L’aneddoto umanizza l’immagine della duchessa, spesso sotto i riflettori per controversie con la Royal Family. I fan hanno apprezzato la sincerità di Meghan. People Magazine ha definito il racconto “autentico e toccante”, lodando la sua trasparenza.