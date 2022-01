Megan Fox si sposa: l’annuncio sui social

Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono ufficialmente fidanzati, la proposta di matrimonio è arrivata ieri 12 gennaio.

L’annuncio del futuro matrimonio tra Megan Fox e Machine Gun Kelly è arrivato direttamente dai loro rispettivi profili social.

La coppia infatti ha condiviso dei dolci video pieni di emozioni che raccontano il momento.

Megan (35) e Gun Kelly (31) sono una coppia da più di un anno e mezzo.

I due si sono conosciuti sul set di Midnight in the Switchgrass, in diverse interviste infatti hanno raccontato del loro colpo di fulmine.

Il video pubblicato dall’attrice riporta la seguente didascalia:

“Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme, e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… e poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro”.

Questa strana coppia dunque si è concessa anche un rituale a dir poco usuale. Attendiamo ora la data delle nozze, ancora top secret.