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Medicina: a Foggia l’info day di MedCampus per orientare gli aspiranti camici bianchi verso l’ammissione

FOGGIA – Entrare a Medicina non è più solo una questione di studio, ma una sfida di strategia. Per supportare gli studenti delle scuole superiori e i neodiplomati nell’orientamento verso l’ammissione 2026, MedCampus, in collaborazione con l’Università di Foggia, organizza l’Info Day “Entrare a Medicina nel 2026”. L’evento si terrà sabato 4 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso la prestigiosa Aula Turtur (Aula Magna) del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’iniziativa nasce per rispondere al bisogno di chiarezza su un percorso di selezione sempre più complesso, caratterizzato dalla convivenza di diverse modalità di accesso: il semestre filtro per i corsi in italiano e il test IMAT per quelli in inglese.

“Scegliere la strada giusta tra semestre filtro e IMAT può determinare il successo di un intero anno accademico”, sottolineano gli organizzatori. “Il nostro obiettivo è fornire agli studenti una bussola precisa, basata sull’esperienza diretta di chi ha già superato le selezioni e sulla guida tecnica di professionisti del settore. Studiare Medicina in inglese presso una università statale è un’opportunità poco conosciuta, che però può rappresentare un percorso formativo di alto valore e quindi va tenuto in grande considerazione”.

Il programma della giornata prevede una sessione informativa tecnica con Sergio Arcuri, responsabile della didattica di MedCampus, che analizzerà le strutture dei due percorsi e offrirà consigli pratici per la pianificazione dello studio.

Seguirà un confronto diretto con studenti che hanno superato i test nel 2025, per raccontare senza filtri la vita reale in facoltà e le sfide affrontate. I partecipanti potranno poi mettersi alla prova in un ambiente realistico e testare le proprie competenze e la gestione del tempo.

L’evento, gratuito ma a numero chiuso (massimo 100 posti), si distingue per il carattere immersivo: non un semplice webinar, ma un’esperienza dal vivo nel cuore pulsante dell’università foggiana, pensata per far vivere agli studenti, prima ancora dell’iscrizione, l’atmosfera della futura carriera accademica.

La partecipazione è aperta agli studenti di 3ª, 4ª e 5ª superiore e ai diplomati. È necessaria l’iscrizione preventiva per garantire l’accesso prioritario alla simulazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visitare il sito ufficiale di MedCampus.