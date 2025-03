Mattinata, tutto pronto per Orchidays

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUTTO PRONTO PER “ORCHIDAYS”, IL FESTIVAL DELLE ORCHIDEE SPONTANEE DI MATTINATA

TRA UN MESE LA TERZA EDIZIONE: DAL 24 AL 27 APRILE

Un evento che ogni anno attira studiosi, appassionati e curiosi da tutto il mondo in un viaggio immersivo alla scoperta delle straordinarie varietà di piante del territorio garganico

Tra un mese, dal 24 al 27 aprile, Mattinataospiterà la terza edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il festival internazionale dedicato alle orchidee spontanee.



Un evento che ogni anno attira studiosi, appassionati e curiosi da tutto il mondo in un viaggio immersivo alla scoperta delle straordinarie varietà di orchidee autoctone del territorio garganico.

Durante i quattro giorni del festival, organizzato dalla società di eventi Studio360, ogni mattina sarà possibile partecipare a percorsi guidati da esperti agronomi e specialisti di orchidee, che condurranno i partecipanti alla scoperta delle 60 varietà di orchidee che fioriscono nel Gargano, su un totale di 93 specie presenti nella regione. Un’occasione unica per ammirare la straordinaria bellezza di questi fiori singolari, curiosi e misteriosi, simbolo di un ecosistema che da secoli è un punto di riferimento per la biodiversità. “Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto”, ha dichiarato il sindaco del Comune di Mattinata, Michele Bisceglia.

“Siamo felicissimi di ospitare per il terzo anno consecutivo Orchidays, un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per la nostra cittadinanza e per tutti coloro che amano la natura e la sostenibilità”. Le orchidee del Gargano sono uniche in Europa, con circa 500 specie presenti sul continente e 284 a livello nazionale. La Puglia ne ospita ben 106, di cui 93 proprio nel Gargano. Un patrimonio naturale che ogni anno attira studiosi, botanici e turisti in cerca di un contatto diretto con la natura. “Orchidays” è un’occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare la straordinaria bellezza delle orchidee e scoprire la ricchezza della biodiversità che caratterizza il Gargano, in un contesto che promuove il rispetto per la natura e la sostenibilità ambientale.

L’evento porta il nome di “Puglia Green Week”, a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile. “Il festival rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro territorio, promuovere la biodiversità e far conoscere il nostro impegno verso un turismo sano e rispettoso dell’ambiente” ha spiegato Paolo Valente, assessore all’Industria Turistica del Comune di Mattinata. “Il ponte del 25 aprile sarà l’occasione perfetta per vivere il nostro territorio nella sua forma più autentica, tra fiori, storia e tradizione”.