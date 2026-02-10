[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA SI CONFERMA PROTAGONISTA DEL PANORAMA TURISTICO PUGLIESE E NAZIONALE.

Anche nel 2025 Mattinata si attesta tra le prime e più prestigiose destinazioni turistiche di Puglia. Un percorso condiviso e di successo che prosegue fruttuosamente da anni tra l’Amministrazione comunale, gli operatori turistici, quelli dell’ospitalità, del food&beverage, gli operatori culturali e ogni cittadino mattinatese.

Un percorso che sancisce la maturità della nostra destinazione come Comunità Ospitale pronta per legittimamente ambire al raggiungimento dei prossimi traguardi turistici nazionali ed internazionali.

Un percorso che può e che merita di continuare con rinnovato slancio, consolidata competenza, affidabile filiera istituzionale.

Con il sostegno della Regione Puglia, degli assessorati al Turismo, all’Ambiente, alla Cultura e alle Risorse Agroalimentari e del Parco Nazionale del Gargano, anche il 2026 sarà ricco dei consolidati eventi di destinazione e culturali:

– Orchidays dal 23 al 26 aprile

– Teatri di Luce e Teatri di Luce & di Pace – Rassegna di teatro civile

– MattinataèXtraordinaria

– Conversazioni dal Mare

– Cromà

– Mattinatese dell’Anno VI edizione

– Festa Patronale Mattinata

– FèXtra, Festa dell’extravergine d’oliva

– Il Mattinatale