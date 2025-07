[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata, abbandonano fuochi d’artificio in spiaggia

Mattinata 13 luglio 2025

“Un gesto incivile e inaccettabile, soprattutto in un luogo naturale come la spiaggia”.

Stamattina, su un lembo di spiaggia libera a Mattinata (Monte Saraceno) quattro cartoni di fuochi d’artificio abbandonati illegalmente e incivilmente..

Un gesto vergognoso!!

Ancora una volta, aggiunge Manzella, l’inciviltà vince sul rispetto per l’ambiente e per la collettività. Non possiamo più restare indifferenti: chi sporca, distrugge qualcosa che appartiene a tutti.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane