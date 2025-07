[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matrimonio a sorpresa per Veronica Peparini e Andreas Muller

Il 14 Luglio Veronica Peparini e Andreas Muller si sono uniti in matrimonio in una cerimonia civile intima, a sorpresa, alla quale hanno partecipato anche le loro due figlie gemelle, Penelope e Ginevra, nate a marzo 2024. La coreografa ha indossato un “tutone” rosa che rispecchia la sua personalità frizzante e giovanile, Andreas si é presentato con un semplice completo scuro. Il matrimonio religioso già annunciato é previsto per il 29 settembre 2025, un evento molto atteso dai fan della coppia.