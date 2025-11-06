Martina Maggiore risponde a Cremonini: “Lui è molto fragile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Maggiore, 28enne ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha risposto alle recenti dichiarazioni del cantante riguardo al suo libro, scritto per condividere la sua esperienza di dipendenza affettiva. Maggiore ha sottolineato di aver scritto il libro non per visibilità, ma per aiutare chi vive situazioni simili, e ha ribadito di essere sempre stata riservata. La ragazza ha spiegato di aver raccontato anche i tradimenti subiti, affermando che sono aspetti comuni e comprensibili nel contesto di una relazione, e che il suo obiettivo era mettere a nudo la propria fragilità.

La risposta all’ex Cesare Cremonini

Rispondendo alle accuse di Cremonini, Maggiore ha commentato che il cantante si è mostrato molto fragile, riconoscendo il dolore legato alla fine della loro storia e alla pubblicazione del libro. Ricordando il contatto con gli avvocati di Cremonini, che voleva leggere il manoscritto prima della pubblicazione, ha spiegato di aver rifiutato, sottolineando che il racconto era il suo punto di vista.

Maggiore ha concluso affermando che il suo intento non era quello di ledere, ma di raccontare un percorso di rinascita, e ha espresso dispiacere per le incomprensioni, sottolineando il valore di condivisione e coraggio nel parlare di vulnerabilità.