Maria Esposito esce allo scoperto: fidanzata con Silvia Uras

Il Capodanno 2026 ha portato una grande novità nel mondo del gossip italiano. Maria Esposito, l'attrice diventata famosa per il ruolo di Rosa Ferrante nella serie Mare Fuori, ha ufficializzato la sua...

Il Capodanno 2026 ha portato una grande novità nel mondo del gossip italiano. Maria Esposito, l'attrice diventata famosa per il ruolo di Rosa Ferrante nella serie Mare Fuori, ha ufficializzato la sua relazione con Silvia Uras attraverso un dolcissimo post sui social network.

Dal timore di amare all'amore pubblico

La giovane attrice napoletana, classe 2002, ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto romantico con la fidanzata, accompagnato da un cuore rosso. Un gesto semplice ma significativo, che ha messo fine alle speculazioni che circolavano da mesi sul suo conto.

"L'amore è amore", hanno commentato entusiasti i fan della coppia, che hanno sommerso il post di like e messaggi di affetto. Maria Esposito aveva sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma evidentemente il nuovo anno le ha dato il coraggio di uscire allo scoperto.

Silvia Uras è anch'essa un volto noto del piccolo schermo italiano e le due si sarebbero conosciute sul set di una produzione televisiva. La loro serie d'amore sarebbe iniziata nel 2024, ma solo ora è stata resa pubblica.

Il successo di Mare Fuori continua a crescere e Maria è diventata un'icona per i giovani italiani. Il museo dell'amore contemporaneo si arricchisce di una nuova storia.