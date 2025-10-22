[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono ufficialmente separati dopo cinque anni di relazione. La politica ha confermato la fine della storia al settimanale Chi, senza lasciar spazio a possibilità di riconciliazione. Boschi ha dichiarato: “Purtroppo sì”, confermando le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. La coppia avrebbe concluso la convivenza a Roma, interrompendo anche i progetti di matrimonio e figli, segnando così la fine di un lungo percorso sentimentale.

Il riserbo di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Entrambi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, evitando commenti pubblici e preferendo il silenzio per tutelare la privacy di un legame ormai concluso. Mentre Berruti non ha rilasciato dichiarazioni, si vocifera che Boschi sia stata avvistata con Roberto Vaccarella, un avvocato e fratello di Elena Vaccarella, collegata a personaggi noti come Giovanni Malagò. La possibilità di un nuovo amore per Boschi si fa sempre più concreta, alimentando i gossip sul suo futuro sentimentale. La conclusione di questa storia segna un nuovo capitolo sia nella vita privata della politica che nel mondo dello spettacolo, lasciando aperte le ipotesi su nuovi inizi sentimentali.