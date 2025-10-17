[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, nuovi voli dal Gino Lisa: ipotesi Bologna e Roma

Con il debutto dei voli Aeroitalia previsto per il prossimo 1° novembre, l’editore di Rete del Mediterraneo, ha incontrato il CEO Gaetano Intrieri che ha parlato della strategia della compagnia che mira a trasformare lo scalo foggiano non solo in un punto di partenza per il Nord Italia, ma in una vera e propria porta d’accesso al network globale.

Si partirà con Milano Malpensa e Torino.

“A Malpensa abbiamo diverse partnership con i nostri partner, a iniziare da Delta, e potremo offrire tutte le coincidenze ai passeggeri verso il Nord America e poi anche con Qatar verso l’Est del Mondo,” ha spiegato il CEO.

“Le prime due destinazioni su cui muoveremo dal 1° novembre sono appunto Malpensa e Torino,” ha confermato Intrieri. “Dopodiché abbiamo intenzione di iniziare, in via sperimentale solo per le vacanze di Natale, anche la destinazione Bologna. Vogliamo vedere come risponde Bologna in termini di passeggeri per la Puglia; se il riscontro sarà positivo, l’obiettivo è proporla in maniera definitiva da marzo.”

“Ci potrebbe essere l’idea di aggiungere anche la rotta verso il nostro Hub Naturale, che è Roma,” ha ammesso Intrieri. Operando numerosi voli giornalieri su Roma, Aeroitalia potrebbe dare ai passeggeri di Foggia la possibilità di usufruire di tante coincidenze interne (Cagliari, Olbia, Palermo, Catania, la stessa Malpensa) e internazionali (Bucarest, Bacau, Lublino). La rotta su Fiumicino consentirebbe inoltre di accedere ai network di Delta, KLM, Air France e Qatar.

