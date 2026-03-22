Marasco: “Sono indignato per la situazione dei cestini porta rifiuti in via G. Di Vittorio a Manfredonia”

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Sono indignato per la situazione dei cestini porta rifiuti in via G. Di Vittorio a Manfredonia. Nonostante paghiamo tasse elevate, i servizi sono carenti. Ho scritto al Sindaco e all’A.S.E. per chiedere:

– Pulizia regolare dei cestini

– Miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti

– Trasparenza sulla gestione dei fondi

pec inviata:

“Gentile Sindaco e Dirigenti A.S.E.,

Sono il Consigliere Comunale Capogruppo di Futuro Nazionale Giuseppe Marasco di Manfredonia e sono preoccupato per la situazione dei cestini porta rifiuti in via G. Di Vittorio. Nonostante paghiamo tasse elevate, i servizi sono carenti. Chiedo una risposta concreta per migliorare la situazione.” GIUSEPPE MARASCO