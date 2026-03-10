[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Illuminazione pubblica e ditta appaltatrice inefficiente a Manfredonia”

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale di Futuro Nazionale invita al Sindaco di Manfredonia di diffidare la ditta appaltatrice della illuminazione pubblica a raggiungere gli scopi prefissati e al rendimento e funzione corretta delle proprie responsabilità in esito alla illuminazione pubblica in Manfredonia attualmente inefficiente, per cui il Sindaco rischia di risarcire come è già successo i danni provocati ai cittadini.

Il Sindaco di Manfredonia è il responsabile primo della sicurezza e dell’incolumità pubblica (art. 50 TUEL), garantendo la corretta manutenzione e funzionalità della pubblica illuminazione, considerata pertinenza stradale. Una mancata illuminazione, se causa di incidenti o pericoli, comporta responsabilità civili e penali, con obbligo di vigilanza h24.

Ecco i dettagli principali sulla responsabilità del Sindaco di Manfredonia:

Responsabilità Civile e Penale: Il Comune (e il Sindaco come legale rappresentante) risponde dei danni provocati da una cattiva illuminazione, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile (custodia), a meno che non dimostri il caso fortuito.

Obblighi di Manutenzione: La pubblica illuminazione è un “arredo funzionale” della strada, la cui manutenzione è obbligatoria per garantire la sicurezza stradale.

Gestione dell’Impianto: Il Sindaco di Manfredonia deve vigilare sul corretto funzionamento degli impianti (o sul gestore esterno), in quanto la responsabilità è legata agli standard di sicurezza.

Potere di Ordinanza: In casi di pericolo per l’incolumità pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti.

Verifiche Tecniche: È obbligo del Sindaco affidare le verifiche periodiche di sicurezza degli impianti (es. messa a terra) agli enti preposti, come l’INAIL.

In sintesi, l’inadeguata manutenzione dei lampioni o lo spegnimento degli stessi che provochi un infortunio o un incidente può portare a una responsabilità diretta del Comune di Manfredonia.

Giuseppe Marasco CONSIGLIERE COMUNALE FUTURO NAZIONALE COMITATO DI MANFREDONIA