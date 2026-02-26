[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Hub terminal Bus a Manfredonia, mai ricevuto risposta”

Oggetto: RIPROPONE LA INTERROGAZIONE- HUB TERMINAL BUS A MANFREDONIA DI VITALE IMPORTANZA

Il sottoscritto Giuseppe Marasco Consigliere Comunale (Capogruppo MISTO) ripropone la questione della mancanza di un hub terminal bus nella città di Manfredonia di vitale importanza per diversi motivi sotto elencati:

Un hub terminal bus in città è di vitale importanza per diversi motivi. Serve come un punto di incontro per diverse modalità di trasporto, facilitando lo scambio tra autobus, treni, biciclette e altre opzioni. Inoltre, migliora l’accessibilità a tutti i quartieri, promuovendo l’inclusione e la sostenibilità.

L’hub contribuisce anche a decongestionare il traffico, ottimizzando l’organizzazione dei servizi di trasporto e migliorando la sicurezza. Gli hub di mobilità offrono una serie di vantaggi per la mobilità della comunità. Non solo collegano le persone alle stazioni di transito, ma le aiutano anche a raggiungere altri luoghi in cui desiderano recarsi. Il futuro della mobilità collettiva.

Gli hub di mobilità offrono una serie di vantaggi per la mobilità della comunità. Non solo collegano le persone alle stazioni di transito, ma le aiutano anche a raggiungere altri luoghi in cui desiderano recarsi. Ciò significa che spostarsi diventa più semplice, comodo e conveniente, sia che ci si sposti nelle vicinanze o lontano.

Gli hub di mobilità possono aiutare le comunità a raggiungere molti obiettivi. Sicurezza. Equità. Miglioramento della salute pubblica. Resilienza. Sostenibilità. Cambiamento delle modalità di trasporto. Sia che stiate lavorando a un progetto per la comunità, sia che vi stiate concentrando sul miglioramento della mobilità, è importante considerare le esigenze del presente e del futuro. Attraverso una pianificazione ponderata, si possono creare comunità funzionali, vivibili ed eque.

PROPONE A CODESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN OPERA DI UN HUB TERMINAL BUS DA SCEGLIERE 1°) AREA A FIANCO LA CAPITANERIA DI PORTO ENORME PARGHEGGIO MERCATO ITTICO SITO IN LUNGOMARE NAZARIO SAURO; 2°) AREA DI PARGHEGGIO ALLE SPALLE DEL CENTRO CESARANO ADIACENTE LA STAZIONE CAMPAGNA; 3°) ALL’INTERNO DELLA STAZIONE CAMPAGNA PIAZZA DELLA LIBERTA’ all’interno della Stazione Campagna eliminando binari non utilizzabili ed abbandonati, abbattendo quel brutto muro di Berlino ; 4°) ALLA STAZIONE MANFREDONIA OVEST ; 5° OVUNQUE SIA POSSIBILE FARLO L’IMPORTANTE CHE SI FACCIA ALTRIMENTI SIAMO DA TERZO MONDO VERGOGNA, NEL 2026 SENZA UN HUB TERMINAL BUS MALEDETTI AMMINISTRATORI COMUNALI E LE LORO POLITICHE SBAGLIATE.

Certo e sicuro di un vostro interessamento per migliorare la nostra città di Manfredonia ed in attesa di avere una risposta orale in Consiglio Comunale e successivamente scritta, colgo l’occasione per inviare i migliori saluti e un buon lavoro per migliorare Manfredonia da anni abbandonata umiliata ed offesa.

Manfredonia lì 25 febbraio, 2026 In fede firma:

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO MISTO

( dr. Giuseppe MARASCO)