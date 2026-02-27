Marasco: “Assegnare alloggi e locali comunali abbandonati per finalità sociali”

Al Presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia

Al Sindaco del Comune di Manfredonia

All’Assessore al Patrimonio All’Assessore alle Politiche Sociali

Oggetto: Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale sull’assegnazione di alloggi e locali comunali abbandonati per finalità sociali e di custodia del patrimonio.

Pregiati Presidente, Signor Sindaco, Segretario, Assessori competenti e Consiglieri tutti,

il sottoscritto GIUSEPPE MARASCO, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo misto, nell’esercizio delle proprie funzioni e in virtù del principio di trasparenza e buona amministrazione, intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente interrogazione, al fine di tutelare il bene comune e rispondere alle impellenti necessità della nostra cittadinanza.

Premesso che:

Nel territorio del Comune di Manfredonia esistono diversi alloggi e locali di proprietà comunale che risultano attualmente in stato di abbandono e degrado. Tali immobili, pur rappresentando un patrimonio di inestimabile valore per la comunità, sono esposti a fenomeni di vandalismo, usura del tempo e depauperamento, con conseguente perdita di valore e potenzialità d’uso. Contestualmente, si registra una perdurante e grave carenza di alloggi disponibili per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli della società, che spesso si trovano in condizioni di precarietà abitativa. L’amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il proprio patrimonio e, al contempo, di adoperarsi per garantire il diritto all’abitare e al benessere sociale dei propri residenti.

Considerato che:

L’assegnazione di tali alloggi e locali, previo recupero e adeguata manutenzione, potrebbe rappresentare una soluzione concreta e immediata sia per rispondere all’emergenza abitativa, sia per destinare spazi alla custodia di beni comunali o all’implementazione di servizi a beneficio della collettività. La riqualificazione e riassegnazione di questi beni pubblici contribuirebbe anche al decoro urbano e alla sicurezza delle aree interessate, contrastando situazioni di marginalità e degrado. Il ritardo nell’assegnazione di tali locali implica non solo un mancato utilizzo a fini sociali, ma anche un aggravio dei costi per l’eventuale futuro recupero e un progressivo deterioramento degli stessi.

Si interroga il Signor Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere:

Qual è l’attuale consistenza numerica degli alloggi e dei locali di proprietà comunale che risultano in stato di abbandono o non utilizzati, e dove sono ubicati? Quali sono le motivazioni che hanno finora impedito l’assegnazione e il recupero di tali immobili, in considerazione della carenza di case e della necessità di proteggere il patrimonio pubblico? Esistono già dei piani o dei progetti concreti per il recupero, la valorizzazione e la successiva assegnazione di questi beni, sia a scopo abitativo per le fasce più fragili, sia per altre finalità sociali o di custodia del patrimonio comunale? In caso affermativo, si chiedono i dettagli e le tempistiche previste. Quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione per accelerare i processi di individuazione, censimento, recupero e assegnazione di tali immobili, garantendo massima trasparenza e partecipazione nella definizione dei criteri di assegnazione? È prevista l’istituzione di una task force o di un tavolo di lavoro specifico per affrontare in maniera organica la questione del patrimonio immobiliare comunale non utilizzato, coinvolgendo anche rappresentanti della società civile e associazioni del territorio? Confidando in una pronta e esauriente risposta, che possa rassicurare la cittadinanza e indicare un percorso concreto per la risoluzione di tali problematiche, porgo i più cordiali saluti.

Manfredonia, 26 FABBRAIO 2026 Firmato GIUSEPPE MARASCO (CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO CITTA’ DI MANFREDONIA)