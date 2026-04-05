Mara Venier: i problemi di salute non cessano, come sta ora?

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Negli ultimi giorni, il nome di Mara Venier è tornato al centro dell’attenzione mediatica non per ragioni televisive, ma per una nuova preoccupazione legata alla sua salute. La storica conduttrice di Domenica In, amatissima dal pubblico italiano, si trova infatti ad affrontare un problema fisico che ha inevitabilmente acceso l’attenzione dei fan.

Cosa è successo a Mara Venier?

Mara Venier soffre al momento di un problema al menisco. La stessa conduttrice ha raccontato la situazione attraverso i social, mostrandosi sdraiata sul divano e spiegando di dover osservare un periodo di riposo forzato.

Il tutto arriva in un momento già particolarmente intenso per lei: la Venier è infatti impegnata in un trasloco insieme al marito Nicola Carraro, con il trasferimento nella zona di Ponte Milvio, a Roma. Tra scatoloni e cambiamenti logistici, il fisico ha evidentemente chiesto una pausa, trasformando un periodo già stressante in una fase ancora più delicata.

Con la consueta ironia che la contraddistingue, la conduttrice ha commentato la situazione con un “tanto per cambiare”, poiché questi problemi di salute non sono purtroppo una novità recente.

Una fragilità che dura da tempo

Il problema al menisco non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio che negli ultimi anni ha visto Mara Venier affrontare diverse difficoltà fisiche.

Solo pochi mesi fa, alla fine del 2025, la conduttrice era stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico all’occhio destro a causa di una maculopatia, una patologia che l’ha costretta più volte a ricorrere alle cure mediche.

In quell’occasione, la stessa Venier aveva condiviso immagini dall’ospedale, mostrando grande trasparenza con il pubblico e raccontando apertamente il proprio stato di salute. Non si trattava nemmeno del primo intervento: nel corso dello stesso anno aveva già subito altre operazioni, segno di una condizione che richiede monitoraggio costante.

Questa continuità di problemi fisici contribuisce a spiegare la reazione dei fan, oggi particolarmente attenti e preoccupati per ogni aggiornamento sulla sua salute.

Come sta oggi Mara Venier

Al momento, la situazione non sembra allarmante, ma richiede prudenza. Il problema al menisco, pur non essendo grave in senso assoluto, implica comunque dolore, limitazioni nei movimenti e la necessità di evitare sforzi.

La scelta del riposo appare quindi obbligata, soprattutto considerando l’età della conduttrice e il suo recente storico clinico. Non si parla, almeno per ora, di interventi chirurgici imminenti, ma molto dipenderà dall’evoluzione del problema nei prossimi giorni.

Ciò che emerge è una Mara Venier stanca ma ancora combattiva, che continua a mantenere un rapporto diretto con il pubblico, senza nascondere le difficoltà ma nemmeno lasciandosi sopraffare.

Cosa succede ora: riposo e possibili conseguenze lavorative

Il nodo principale riguarda ora gli impegni televisivi, in particolare la conduzione di Domenica In, programma simbolo della sua carriera.

Un periodo di stop potrebbe incidere sulla sua presenza in studio, anche se al momento non sono state comunicate modifiche ufficiali alla programmazione. È probabile che la situazione venga valutata giorno per giorno, cercando di conciliare le esigenze di salute con quelle lavorative.

Va detto che Mara Venier ha dimostrato più volte, nel corso della sua carriera, una grande resilienza: anche in passato, nonostante problemi fisici, ha continuato a lavorare mantenendo alta la qualità della conduzione.

Tuttavia, questa nuova fase potrebbe rappresentare un momento di riflessione più profonda, soprattutto considerando la somma degli eventi recenti.

Una conduttrice amata, tra fragilità e forza

Quello che colpisce, al di là della cronaca, è il rapporto emotivo tra Mara Venier e il pubblico. La sua autenticità, il modo diretto e spesso ironico con cui racconta anche le difficoltà personali, contribuiscono a rafforzare un legame costruito in decenni di televisione.

Non è solo una conduttrice: è una figura familiare, quasi domestica, capace di entrare nelle case degli italiani con naturalezza. Ed è proprio questa dimensione a rendere ogni notizia sulla sua salute particolarmente sentita.