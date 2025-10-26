Attualità Manfredonia

Manzella: “Poseidonia, scempio che continua da anni”

Alessandro Manzella26 Ottobre 2025
POSEIDONIA: scempio che continua da anni, nel silenzio generale.

La spiaggia che si estende dal Lido “Ultima Spiaggia” fino alla foce del Candelaro, è ormai soffocata da tonnellate di Posidonia oceanica, rimossa da altri tratti di costa e scaricata illegalmente, in questa zona.

Una pratica che si ripete da anni, senza alcun controllo, trasformando un’area di straordinaria bellezza naturalistica in una discarica di alghe in decomposizione.

La Pineta Litoranea, un patrimonio ambientale prezioso, rischia seriamente di scomparire alla vista, inghiottita da montagne di biomassa accumulate nel tempo. Tutto ciò avviene in un contesto, aggiunge Manzella, che dovrebbe essere tutelato, e invece viene ignorato e maltrattato.

È ora di dire basta. 
Non si può più parlare di gestione ambientale sostenibile, se si continua a spostare il problema da una spiaggia all’altra, anziché affrontarlo in modo corretto e legale. 
Chi autorizza questo scempio? 
Chi si assume la responsabilità?
Chi controlla? 

Alessandro Manzella 
Resp.le Guardie Ambientali Italiane 

