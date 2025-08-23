Manzella: “Il territorio di Manfredonia è disseminato di monnezza”
🛑 Manfredonia 23 agosto 2025
Territorio disseminato di monnezza.
Quanto è servito davvero rimuovere i cassonetti stradali per combattere l’inciviltà ?
Questa, è la domanda che pone alle istituzioni, Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, dopo gli abbandoni di immondizia, che si stanno riscontrando sul territorio.
Prima, CIVILI e INCIVILI avevano comunque, i cassonetti, luoghi ben precisi dove conferire rifiuti in qualsiasi momento. Magari si sbagliava nel conferimento, ma i rifiuti erano tutti localizzati e per la raccolta degli stessi, era molto più semplice.
Oggi, senza i contenitori stradali, l’immondizia, è sparsa ovunque sul territorio: BASTA USCIRE FUORI DALLE ANTICHE MURA PER RENDERSI CONTO..
Ovviamente tutto questo, ha comportato e sta comportando, più sperpero di denaro pubblico, più degrado sul territorio, più inquinamento e la monnezza sparsa nell’ambiente, dev’essere comunque raccolta..
Aggiunge Manzella, qual è stato il vero miglioramento ?
O è stato solo un peggioramento camuffato da civiltà ?
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane