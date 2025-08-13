Attualità Manfredonia
Manzella: “A Manfredonia succede anche questo”
Anche questo succede a Manfredonia!!
Nel piazzale del palazzo della Sorgente, tra i tavolini di una braceria frequentata da cittadini e turisti, vengono parcheggiati tutte le sere furgoni, creando disagio e ancor di più, pericolo per l’incolumità pubblica (se per qualsiasi motivo un furgone dovesse mettersi in movimento, immaginiamo..)
Com’è possibile, aggiunge Manzella, che le autorità restino indifferenti a una situazione così evidente?
I cittadini onesti meritano tutela, non abbandono. È ora di intervenire con controlli seri e rispetto delle regole.
Basta tollerare l’inciviltà!”
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane