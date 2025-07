Manzella: “A Manfredonia monnezza fuori controllo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Monnezza fuori controllo”

“L’inciviltà va sempre condannata”. Ma altrettanto lo va un sistema che nega ai cittadini il diritto più semplice: potersi disfare dell’immondizia quando serve. Di giorno, di notte, nei festivi, quando le esigenze familiari e personali lo richiedono. Tenere i rifiuti in casa, in piena estate, è come avere una bomba a orologeria sotto il lavello. Basta con il conferimento programmato come fosse un lusso: servono soluzioni flessibili, accessibili e rispettose della dignità di chi vive onestamente.

L’immondizia, aggiunge Manzella, non è solo un rifiuto fisico, è anche un limite imposto alla libertà quotidiana.

Tenerla in casa, aspettando il “giorno giusto”, è una forzatura che in molte situazioni diventa un disagio reale, anche per la salute.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane