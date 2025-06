[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manzella: “A Manfredonia ipocrisia istituzionale sulla tutela dell’ambiente”

Manfredonia 6 giugno 2025

Tutela dell’ambiente: ipocrisia Istituzionale.

Come si può pretendere civiltà dai cittadini se chi amministra la città, non garantisce il controllo del territorio? Se manca, presenza, vigilanza e sanzioni, il messaggio è: “ognuno faccia come vuole”.

Lo sfogo di Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che VOLONTARIAMENTE, impegnato nella lotta all’abbandono di rifiuti, dedicando tempo prezioso della sua vita, per la tutela dell’ambiente.

“E nel mentre.. ci si accorge, che il territorio, è quasi del tutto senza controllo”.

È un paradosso, aggiunge Manzella, senza interventi, parlare di inciviltà, di degrado, abbandono di rifiuti, sosta selvaggia, abusivismo ecc.. Questa, è pura ipocrisia istituzionale. La legalità non si invoca a parole, si dimostra con l’azione concreta, garantendo CONTROLLI continui sul territorio, (Polizia locale-Ispettori ambientali).

“Bisogna Investire concretamente: prevenzione, educazione e sanzioni; ascoltare le segnalazioni dei cittadini e rispondere in concreto;

essere credibili, perché il rispetto si guadagna con limpegno istituzionale, non con i proclami”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane