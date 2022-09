Mangano: l’augurio ed i consigli per l’inizio della nuova stagione sportiva

Al via l’inizio di una nuova stagione sportiva per settori giovanili e scuole calcio, Volley , basket e tennis, della nostra amata Manfredonia .

Tutte queste associazioni vanno gratificate e aiutate perché portano il nome della nostra città in giro per la provincia e regione ma soprattutto aiutano i nostri bambini e ragazzi a crescere .

Da ex addetto ai lavori faccio un grosso in bocco al lupo a tutte le associazioni sportive della mia città e mi soffermo per qualche consiglio, spero utile, sul calcio, sport a me più vicino .

Alle scuole calcio consiglio meno social, ma più campo, insegniamo ai ragazzi a diventar uomini e poi “magari” calciatori ; meno rivalità tra le scuole calcio , ma più collaborazione ; tesserate i ragazzi , è rischioso nn farlo …; al compimento del 12 anno di età non escludete nessuno dalla visita medica ( è gratuita) è fondamentale !

Ai genitori sento il dovere di dirvi di scegliere bene e attentamente la scuola calcio per il proprio figlio valutando alcuni aspetti con le “10 regole “:

ambiente sano

formatori di qualità con attestati riconosciuti dalla figc ( non improvvisati )

informatevi non solo sulla crescita tecnica ma anche educativa

-infrastrutture adeguate

-infrastrutture adeguate una società presente

presenza di un progetto educativo -sportivo

-rapporti con i genitori

-rapporti con i genitori conoscere società dirigenti e istruttori

-assicuratevi che vostro figlio abbiamo una continuità , un percorso e non si fermi al termine delle categorie di scuola calcio ( questo vuol dire solo business!).

-assicuratevi che vostro figlio abbiamo una continuità , un percorso e non si fermi al termine delle categorie di scuola calcio ( questo vuol dire solo business!). parlateci con gli addetti ai lavori cercate di capire se hanno mai avuto a che fare con il calcio o stanno vendendo solo un “prodotto”.

Divertitevi !

Buona stagione sportiva

Nicola Mangano delegato allo sport Proloco Manfredonia