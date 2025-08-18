Manfredonia, Villa Rosa: abbandonata all’incuria e al silenzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 17 agosto 2025

Villa Rosa: abbandonata all’incuria e al silenzio.

Pluri-proprietari e nessun responsabile? Com’è possibile che un luogo simbolo della città venga lasciato al degrado più assoluto, senza che nessuna autorità intervenga?

Stamattina l’ennesima vergogna: abbandoni di rifiuti tra gli uliveti adiacenti alla villa, tra cui anche rifiuti tossici come accumulatori per auto, moto e camion.

È inaccettabile, pensare che rientra in un’area protetta del Parco Nazionale del Gargano.

Questa non è solo inciviltà, è complicità tramite l’indifferenza.

Manfredonia merita rispetto, non ambientalismo di facciata o comparsate pubbliche.

Chi ama davvero questa città, la difende ogni giorno, senza clamore.

Villa Rosa non può e non deve essere condannata alla distruzione, per l’indifferenza ISTITUZIONALE..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane