Fede e religioneManfredonia
Manfredonia, Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine
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Manfredonia, Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine
Parrocchia Santa Maria del Carmine
“Li amò fino alla fine” Un cammino che parla al cuore
Data: 27 Marzo 2026 Evento: Via Crucis per le strade della parrocchia
Percorso delle stazioni
L’itinerario si snoderà attraverso le seguenti vie:
- Chiesa parrocchiale (Partenza)
- Corso Manfredi
- Via San Francesco
- Via Maddalena
- Via De Florio
- Via Tribuna
- Via Osp. Orsini
- Via Rivera
- Via Opacchiasella
- Via Antiche Mura
- Vicolo Gradisca
- Via XXIV Maggio
- Via Cap. Valente
- Via Giuseppina Pizzigoni (per la conclusione)