Fede e religioneManfredonia

Manfredonia, Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine

Redazione25 Marzo 2026
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Manfredonia, Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine

Parrocchia Santa Maria del Carmine

“Li amò fino alla fine” Un cammino che parla al cuore

Data: 27 Marzo 2026 Evento: Via Crucis per le strade della parrocchia

Percorso delle stazioni

L’itinerario si snoderà attraverso le seguenti vie:

  • Chiesa parrocchiale (Partenza)
  • Corso Manfredi
  • Via San Francesco
  • Via Maddalena
  • Via De Florio
  • Via Tribuna
  • Via Osp. Orsini
  • Via Rivera
  • Via Opacchiasella
  • Via Antiche Mura
  • Vicolo Gradisca
  • Via XXIV Maggio
  • Via Cap. Valente
  • Via Giuseppina Pizzigoni (per la conclusione)
Redazione25 Marzo 2026
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