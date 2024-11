Manfredonia, “Urgenze del servizio di igiene urbana, siamo pronti a collaborare”

LE URGENZE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN CITTÀ E NELLE AREE PORTUALI: SIAMO PRONTI A COLLABORARE

Manfredonia richiede risposte immediate e non più differibili, per eseguire, in maniera efficiente e puntuale, il fondamentale servizio di igiene urbana.

Sono prestazioni essenziali, destinate ai cittadini, che versano,regolarmente,tariffe consistenti ed a coloro i quali provengono dall’esterno, in nome di una proclamata attrattivita’ dei luoghi.

Non possiamo più assistere allo scempio quotidiano, ben testimoniato, attraverso le diffuse contestazioni dei social, circa le carenze in ogni angolo urbano.

L’Ase ha domandato,espressamente, al comune la condivisione di talune proposte organizzative, volte ad assicurare l’efficienza del servizio.

Si va dalla richiesta dei cittadini, che pagano la TARI, per garantire loro le attività previste anche presso il centro comunale di raccolta. All’istanza di acquisire operatori aggiuntivi per rafforzare e migliorare le attività, nel rigoroso rispetto della vigente normativa e senza alcun favoritismo.

A tale proposito, abbiamo il dovere civico ed istituzionale di fornire risposte certe, documentate e veloci, senza rinviare a data da destinarsi la soluzione di problemi impellenti tra una relazione di esperti e verbali di strutture di controllo analogo.

Nelle aree portuali, poi, la situazione è drammatica. Dopo la proroga delle proroghe, lo stallo e’ pressoché totale, nell’ambito del porto turistico(dove si sta intervenendo da ultimo su iniziativa del gestore)e degli altri spazi portuali.

Istituiamo, immediatamente, un tavolo o una commissione ad hoc, coinvolgendo tutti gli attori ed autorità interessate ed individuiamo soluzioni concrete nel brevissimo termine ed in prospettiva, ragionando insieme e per il BENE COMUNE.

Noi siamo pronti e disponibili.

Non possiamo più consentire esitazioni su questo tema o delegare a consulenti addirittura la scelta se privatizzare l’Ase.

Il nostro è un convinto appello a collaborare ORA.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli