Attualità ManfredoniaEconomia

Manfredonia, ultimi giorni prima del fermo pesca

Redazione12 Agosto 2025
pesca manfredonia
pesca manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ultimi giorni prima del fermo pesca

Per l’anno 2025 il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ha elaborato il seguente calendario per il fermo pesca

Dal 31 luglio al 13 settembre: Compartimenti Marittimi da Trieste ad Ancona

Dal 16 agosto al 29 settembre: Compartimenti Marittimi da San Benedetto del Tronto a Bari

Dall’1 ottobre al 30 ottobre: gli altri Compartimenti Marittimi (ovvero: Brindisi, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia)

Redazione12 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]