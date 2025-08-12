Manfredonia, ultimi giorni prima del fermo pesca
Per l’anno 2025 il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ha elaborato il seguente calendario per il fermo pesca
Dal 31 luglio al 13 settembre: Compartimenti Marittimi da Trieste ad Ancona
Dal 16 agosto al 29 settembre: Compartimenti Marittimi da San Benedetto del Tronto a Bari
Dall’1 ottobre al 30 ottobre: gli altri Compartimenti Marittimi (ovvero: Brindisi, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia)