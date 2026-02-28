[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Ugo Galli: “Bilancio impresentabile. Città al buio, ma si noleggia un’auto per il sindaco”

Il bilancio, discusso ieri in aula consiliare, ci ricorda il buio totale che, per mesi, ha dominato incontrastato su di una parte di via San Giovanni Bosco.

Balza agli occhi la mancata previsione di risorse destinate a garantire quel sostegno socio-economico di cui la Città e persino alcune categorie di dipendenti comunali hanno un disperato bisogno.

Abbiamo, quindi, avanzato proposte concrete per aumentare, a saldi invariati, i soldi per il fondo povertà, la manutenzione ordinaria delle strade, gli stipendi (oggi indegni) del personale sovrannumerario, lo straordinario della polizia locale (per la sicurezza urbana), le carte d’identità, la rimozione dei rifiuti abbandonati, la lotta agli incendi e lo sviluppo delle attività produttive.

Le nostre istanze sono state, invece, respinte con argomentazioni pretestuose, derivanti da cortocircuiti istituzionali che aleggiano con sempre maggiore insistenza in Palazzo San Domenico.

L’amministrazione ha preferito, rispetto alle nostre richieste, finanziare, per esempio, attraverso il bilancio 2026, il noleggio dell’auto per il sindaco. Ci avevano già provato, due volte, nel 2025, con variazioni di bilancio, quando il primo cittadino fu costretto a smentire, nella massima assise, un assessore che aveva domandato formalmente un’auto per lo stesso.

Un quadro davvero deprimente ed inquietante per Manfredonia, che meriterebbe, invece, BEN ALTRO.

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia