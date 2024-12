[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficiali gli addii di Tedesco, Spina e Bonicelli

Il Manfredonia Calcio comunica la rescissione contrattuale con l’attaccante Emanuele Tedesco ed i trasferimenti a titolo definitivo del difensore Raffaele Spina al Roma City e dell’attaccante Matthew Bonicelli all’Heraclea.

La società ringrazia i calciatori per l’impegno profuso in maglia biancoceleste ed augura loro i migliori auspici per il prosieguo delle loro carriere.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio – 2024/2025