Manfredonia, ufficiale Lamin Jallow: colpo in attacco

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Lamin Jallow, attaccante gambiano classe 1995.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, Jallow ha costruito una carriera di rilievo tra Serie A, Serie B e campionati esteri, vestendo maglie prestigiose come quelle di Cesena, Trapani, Salernitana, Vicenza, oltre a diverse esperienze fuori dai confini italiani. Nell’ultima stagione ha giocato con la Fidelis Andria.

Con oltre 250 presenze ufficiali e più di 50 gol realizzati tra campionati e coppe, Jallow porta al Manfredonia un bagaglio di esperienza, velocità e tecnica che lo rendono un attaccante completo e duttile, capace di agire sia come punta centrale che come esterno offensivo.

Ha inoltre collezionato diverse presenze con la Nazionale del Gambia, prendendo parte anche alla Coppa d’Africa.

Un innesto di grande spessore per il reparto avanzato biancoceleste.