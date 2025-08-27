Manfredonia, tutti i cambiamenti alla viabilità per la Festa Patronale di Santa Maria del Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si avvicina uno dei momenti più importanti per la comunità di Manfredonia. La Festa Patronale di Santa Maria del Siponto si terrà, come ogni anno, dal 28 agosto al 1 settembre. I festeggiamenti spingeranno un gran numero di persone a recarsi nelle vie cittadine. Pertanto il primo cittadino ha deciso di emanare un’ordinanza che stabilisce regole di viabilità differenti. Il provvedimento straordinario è stato adottato dal dirigente del Settore di Staff II- Polizia Locale, Tommaso Gioieni. L’ordinanza è stata messa in atto per garantire sicurezza

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche riguardano prevalentemente il centro storico:

In Via Campanile persisterà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dal 28 agosto al 1 settembre, previste anche limitazioni alla viabilità. In Via San Lorenzo ci sarà il divieto di transito e sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione “Illuminiamo la comunità”. Chiusura al traffico e divieto di sosta di Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Corso Roma durante gli eventi principali previsti per il 30 e il 31 agosto.

Cambi alla viabilità per spettacoli pirotecnici

Previsto per il 30 agosto divieto di sosta in Viale Miramare, Via De Gasperi e Piazzale Ugo Galli. Il 31 agosto saranno chiuse Piazzale Ferri e vie adiacenti dalle 20:00 fino al termine dello spettacolo. Il 1 settembre sono previsti divieti di circolazione e sosta dalle 22:00 nell’area compresa tra Viale Kennedy, il Molo di Ponente e L.re del Sole.