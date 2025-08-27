Manfredonia, tutti i cambiamenti alla viabilità per la Festa Patronale di Santa Maria del Siponto
Si avvicina uno dei momenti più importanti per la comunità di Manfredonia. La Festa Patronale di Santa Maria del Siponto si terrà, come ogni anno, dal 28 agosto al 1 settembre. I festeggiamenti spingeranno un gran numero di persone a recarsi nelle vie cittadine. Pertanto il primo cittadino ha deciso di emanare un’ordinanza che stabilisce regole di viabilità differenti. Il provvedimento straordinario è stato adottato dal dirigente del Settore di Staff II- Polizia Locale, Tommaso Gioieni. L’ordinanza è stata messa in atto per garantire sicurezza
Le modifiche alla viabilità
Le modifiche riguardano prevalentemente il centro storico:
In Via Campanile persisterà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dal 28 agosto al 1 settembre, previste anche limitazioni alla viabilità. In Via San Lorenzo ci sarà il divieto di transito e sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione “Illuminiamo la comunità”. Chiusura al traffico e divieto di sosta di Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Corso Roma durante gli eventi principali previsti per il 30 e il 31 agosto.
Cambi alla viabilità per spettacoli pirotecnici
Previsto per il 30 agosto divieto di sosta in Viale Miramare, Via De Gasperi e Piazzale Ugo Galli. Il 31 agosto saranno chiuse Piazzale Ferri e vie adiacenti dalle 20:00 fino al termine dello spettacolo. Il 1 settembre sono previsti divieti di circolazione e sosta dalle 22:00 nell’area compresa tra Viale Kennedy, il Molo di Ponente e L.re del Sole.