[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ordinanza di disciplina della viabilità in occasione della Festa Patronale

ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE MARIA SS. DI SIPONTO – DAL 28 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2025

Il DIRIGENTE

ORDINA

Il divieto di fermata e sosta ambo i lati, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, in Via

Campanile, nel tratto compreso tra C.so Roma e Via Tribuna:

il giorno 28 agosto 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle

manifestazioni;

manifestazioni; i giorni 28, 29 agosto e 1 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine

delle manifestazioni;

delle manifestazioni; il giorno 30 agosto 2025, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (Solenne Messa Pontificale) e dalle ore 20:00

alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle manifestazioni;

alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle manifestazioni; il giorno 31 agosto 2025 dalle ore 14:00 sino alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle

manifestazioni;

Il divieto di transito, fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, eccetto veicoli autorizzati (partecipanti manifestazione “Illuminiamo la Comunità”), in Via S. Lorenzo nel tratto compreso Via Ospedale Orsini e Via Campanile, il giorno 28 agosto 2025 dalle ore 18:00 alle ore 21:00; Il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, in Via Campanile, nel tratto compreso tra C.so Roma e Via S. Lorenzo, nei giorni 28, 29, 30 agosto e 1 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 ed il giorno 31 agosto 2025 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle manifestazioni; Il divieto di transito, di fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, in Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Via Campanile, C.so Roma tratto compreso tra Via S. Chiara e

Ospedale Orsini, Via S. Lorenzo tratti compresi tra Via S. Chiara e Via Arcivescovado e tra Via Campanile e Via Ospedale Orsini:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, il giorno 30 agosto 2025;

dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, il giorno 31 agosto 2025;

Il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie ed ogni altra attrezzatura/struttura, da parte degli esercenti attività commerciali presenti in P.zza Papa Giovani XXIII, Via Arcivescovado, Via Campanile (d C.so Manfredi a Via S.Lorenzo) nei giorni: 28-29-30 agosto e 01 settembre 2025: dalle ore 18:00 fino a fine manifestazioni; 31 agosto: dalle ore 14:00 fino a fine manifestazioni. Il giorno 29 agosto 2025, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, il divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, in P.le Ferri, lato spiaggia.



30 AGOSTO 2025 SOLENNE MESSA PONTIFICALE

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per consentire la partecipazione di tutte le Autorità civili e militari alla funzione religiosa e permettere lo spostamento del corteo dal Comune alla Cattedrale, è vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, di tutte le categorie di veicoli, in P.zza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado e Via Campanile, nel tratto compreso tra Via San Lorenzo e Corso Manfredi;

31 AGOSTO 2025 PROCESSIONE MARIA S.S. DI SIPONTO

Il divieto di transito, di fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, il giorno mercoledì 31 agosto 2025, dalle ore 14:00 e sino alla conclusione della processione, lungo il seguente itinerario:

C.so Roma (tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Campanile), Via Arcivescovado, Corso Manfredi, P.zza Marconi (chiusura totale al passaggio della processione), viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce (tratto compreso tra Via La Marmora e Via Palatella), via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini

(Ospedale San Camillo De Lellis), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, via

Campanile, Piazza Giovanni XXIII.

1 SETTEMBRE 2025 PROCESSIONE S. ANDREA APOSTOLO

Il giorno 1 settembre 2025, Processione in onore di S. Andrea Apostolo, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, è sospesa

la circolazione di tutte le categorie di veicoli ed è vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, nelle

seguenti strade e piazze:

V.le Kennedy (Chiesa di Sant’Andrea);

Viale Kennedy ingresso Molo di Ponente;

Viale Miramare nel tratto compreso tra Piazzale S. Ferri e Via dell’Arcangelo;

Via dell’Arcangelo;

Corso Manfredi;

Piazza Marconi;

FUOCHI PIROTECNICI

30 agosto 2025

Scogliera Acqua di Cristo (Piazzale Alessandro Galli)

Dalle ore 19:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la fermata e la sosta ambo i lati, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, in V.le Miramare, nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Alcide De Gasperi, in Via Palmiro Togliatti nel primo tratto compreso tra V.le Miramare e fine recinzione Palazzo della Sorgente, in Via A. De Gasperi da V.le Miramare a Via P. Nenni ed in P.le Ugo Galli.

Dalle ore 17:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la circolazione a tutte le categorie di veicoli di veicoli in V.le Miramare, nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Alcide De Gasperi ed in P.le Ugo Galli.

Dalle ore 19:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, P.le Ugo Galli sarà interdetta al transito ed allo stazionamento dei pedoni, entro la zona di sicurezza delimitata in loco.

31 agosto 2025

Spiaggia Castello

Dalle ore 20:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli in L. re Nazario Sauro/P.e Ferri ed in V.le Miramare, nel tratto compreso tra Via A. Volta e Via del Porto;

Dalle ore 20:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la sosta la fermata dei veicoli, con rimozione forzata, in L.re N. Sauro (tratto compreso tra Via del Porto e P.le Ferri), ambo i

lati del tratto di strada antistante P.le Ferri compreso tra L. re Nazario Sauro e ingresso del Molo di Levante, V.le Miramare (tratto compreso tra P.le Ferri e Via dell’Arcangelo), Via dell’Arcangelo (tratto compreso tra C.so Roma e V.le Miramare).

1 Settembre 2025

Lungomare del Sole

Dalle ore 22:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli in Viale Kennedy, nel tratto compreso tra l’ingresso del Molo di

Ponente sino a L.re del Sole, in L. re del Sole, nel tratto compreso tra Viale Kennedy e Via Giulio III.

E’ inoltre vietata la sosta e la fermata negli stalli per disabili posti in L.re del Sole nei pressi del Centro Cesarano.



LUNA PARK

Nei giorni 28, 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2025, dalle ore 18:00 alle ore 02:00, è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con rimozione forzata, sul tratto di strada ex SP 57, tratto compreso tra Viale Padre Pio ed il Km 1,00.