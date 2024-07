Manfredonia, tutte le deleghe della Giunta Comunale

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 08 e 09 giugno 2024 e l’esito del ballottaggio dei giorni 23 e 24 giugno 2024 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Manfredonia, a seguito del quale il sottoscritto è stato proclamato eletto;

RICHIAMATO l’art. 46 TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

VISTO l’art. 64 TUEL che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica dì Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, TUEL, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”;

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Manfredonia è di n. 7 Assessori, oltre il Sindaco, dei quali almeno 3 di sesso maschile o femminile, per effetto dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTO l’art. 48 TUEL ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 25 dello Statuto comunale (in materia di composizione e funzioni della Giunta);

VISTO l’art. 64, c. 4, TUEL, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco”;

CONSIDERATO che, le presenti nomine sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale dei soggetti da nominare ed all’assenza delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari, precisando che per l’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, l’incarico dovrà essere svolto a tempo pieno, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, per tutto il periodo di espletamento del mandato;

Tutto ciò premesso

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

1. Giovanni MANSUETO, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT);

Opere di urbanizzazioni nei comparti;

Area Vasta;

P.U.G. (Piano urbanistico generale);

Piano di recupero del centro storico;

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

Controllo e vigilanza dell’attività urbanistica;

Edilizia privata e Abusivismo edilizio;

Edilizia economica e popolare;

Toponomastica e arredo urbano;

Protezione civile;

Contenzioso ed affari legali;

2. Francesco SCHIAVONE, Assessore del Comune di Manfredonia, con delega alle “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Infrastrutture Aree Industriali, artigianali e commerciali;

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dell’edilizia scolastica e sportiva (in collaborazione con gli Assessorati di riferimento);

Piano urbano del traffico;

Piste ciclabili;

Trasporti pubblici;

Verde pubblico, decoro urbano e parchi pubblici (in collaborazione con l’Assessora di riferimento);

Manutenzione cimiteriale;

Turismo e Grandi Eventi;

3. Sara DELLE ROSE, Assessora del Comune di Manfredonia con delega agli “Affari generali e Personale” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Portale del Comune, pubblicità e trasparenza degli atti;

Rapporti con il Consiglio Comunale;

Statuto;

Servizi demografici e statistici;

Stato civile, decentramento, Anagrafe, Servizi elettorali;

Valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale;

Organizzazione degli Uffici;

Rapporti con i Sindacati;

E-governement, CED, protocollo e Albo pretorio;

Servizio Civile;

Personale L.S.U;

U.R.P.;

Appalti e contratti;

4. Matteo GENTILE, Assessore del Comune di Manfredonia con delega allo “Sviluppo Economico” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Industria, pesca, agricoltura, caccia e nautica;

Commercio, Annona, Artigianato e Mercati;

Insediamenti industriali;

Sportello unico per le imprese;

Strategie per lo sviluppo del territorio;

Politiche del lavoro e comunitarie;

Formazione, Cultura di Impresa;

Spazi, ecosistemi dell’Innovazione e incubatori d’impresa;

Innovazione Digitale;

Ricerca e Innovazione;

5. Maria Teresa VALENTE, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega al “Welfare di Comunità e Cultura” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Piano sociale di zona;

Assistenza domiciliare agli anziani, telesoccorso;

Disabilità, sostegno alla maternità e alla famiglia;

Accoglienza ed integrazione;

Politiche di genere;

Coinvolgimento delle realtà territoriali;

Rapporti con ASP;

Pari Opportunità;

Politiche giovanili e Laboratori Urbani Cultural

Ufficio e Agenzia per la casa;

Volontariato e Terzo Settore;

Randagismo;

Cultura, Archivio Storico, Biblioteca, Storia, arte e tradizioni locali;

Servizi cimiteriali;

6. Cecilia SIMONE, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega al “Bilancio, Patrimonio e Istruzione” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Bilancio e programmazione finanziaria;

Patrimonio, demanio e impiantistica;

Fiscalità locale;

Controllo di Gestione;

Bilancio Sociale e partecipato;

Istituti di partecipazione civica;

Pubblica Istruzione;

Diritto allo Studio;

Educazione Civica e Progetti Educativi;

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva;

7. Mariarita VALENTINO, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

Piano energetico comunale e risparmio energetico;

Energie rinnovabili;

Controllo della qualità dell’aria, della vita e delle acque;

Contrasto allo smaltimento irregolare dei rifiuti;

Autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

Vigilanza sull’inquinamento acustico, luminoso e da sorgenti elettromagnetiche;

Sensibilizzazione alla raccolta differenziata.

All’Assessora Cecilia SIMONE viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaca”, con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale, dando atto che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, tale incarico è esercitato dall’Assessore/a più anziano/a per età.

DISPONE

Di mantenere l’esercizio delle funzioni in relazione alle seguenti materie:

Attuazione del programma;

Periferie;

PNRR;

ASE;

Polizia locale;

Promozione, Marketing turistico, Piano Strategico del Turismo e della Cultura;

Salute e Bonifiche;

Legalità e trasparenza amministrativa;

Sport e attività sportive;

Controllo del territorio e Videosorveglianza;

Associazionismo e Tempo libero;

Bandi e finanziamenti;

Politiche di resilienza alla crisi climatica, di tutela della biodiversità e alla città sostenibile.

Ciascun predetto componente rilascerà dichiarazione di accettazione a ricoprire la carica di Assessore/a, nonché dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire detta carica, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente Decreto sarà inoltre inviato al Sig. Segretario Generale, ai Sigg. Dirigenti del Comune, al Collegio dei Revisori dei Conti, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Manfredonia, 22.07.2024

dott. Domenico la MARCA