Manfredonia: Tucson Angel Basket, passo falso in quel di Molfetta

TUCSON ANGEL BASKET PASSO FALSO IN QUEL DI MOLFETTA

Nell’ottava giornata di campionato di DR1 pugliese l’Angel Manfredonia perde in trasferta contro l’Invicta Molfetta e subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

Una partita segnata fortemente dalle assenze contemporanee di Mafrolla, Ba, Grasso, Vuovolo e con Totaro in campo reduce dai postumi di una brutta influenza.

Il quintetto sipontino paga, ancora una volta, un inizio di partita molto blando in difesa che permette agli avversari di costruire un divario che gli ospiti con fatica hanno tentato di ricucire per tutta la partita. Nell’ultimo periodo, a 2:40 dalla fine del match le triple di Ciociola Federico e di Chiappinelli (buon nuovo esordio per lui con la casacca biancoceleste) riaccendono le speranze in casa Angel e riportano la propria squadra a 4 lunghezze dal team molfettese. Nelle azioni successive, però, il tutto viene vanificato da una dubbia infrazione di passi chiamata ai danni di Alvisi e da successivi attacchi giocati con poca lucidità.

Parziali: 27-19, 49-35, 65-56, 79-71

TABELLINI

POL. INVICTA MOLFETTA

ORLANDO 15, SANCILIO 9, ARIFKHANOV 18, ANNESE 7, SPADAVECCHIA 6, TRAVERSA 2, MASTRONARDI n.e, FIORE 1, SILANO n.e, DI GENNARO 8, DI LEO 11, MARTELLOTTA 2

ALL.RE DE BELLIS

WEBBIN MANFREDONIA

CARMONE 8, TOTARO A. 10, MANFREDI 14, CIOCIOLA A, CIOCIOLA F. 18, ALVISI 12, CHIAPPINELLI 9, BOTTALICO n.e, BASTA n.e, PRENCIPE n.e.

ALL.RE CARBONE