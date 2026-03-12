[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, topo morto in pieno centro: “Rischio infestazione”

Le scrivo in qualità di Consigliere Comunale di Manfredonia, per segnalarLe una situazione di grave potenziale rischio igienico-sanitario riscontrata in data odierna, 12 marzo 2026, in Via delle Cisterne angolo Via Tribuna, zona centralissima e ad alta frequentazione della nostra città.

Ho personalmente constatato la presenza di un roditore (specificamente, un topo di colore biondo chiaro) morto sul suolo pubblico. Tale rinvenimento, oltre a rappresentare di per sé un rischio per la salute pubblica, suggerisce con alta probabilità la presenza di un focolaio di infestazione più ampio nella zona, con la conseguente proliferazione di altri esemplari.

Considerata la centralità dell’area e la potenziale diffusione di agenti patogeni veicolati dai roditori, la situazione richiede un intervento immediato e risolutivo.

Richiamo la Sua attenzione sulle Sue precise responsabilità, in quanto primo cittadino, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), che La individua come Ufficiale di Governo e La investe delle funzioni di Ufficiale Sanitario, con il compito di sovrintendere alla salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica.

A tal fine, Le chiedo di voler disporre con la massima urgenza:

La rimozione immediata e la sanificazione dell’area interessata dal rinvenimento del roditore.

L’attivazione di un piano di derattizzazione straordinaria e capillare nella zona di Via delle Cisterne, Via Tribuna e vie limitrofe, al fine di eradicare la possibile infestazione e prevenire ulteriori rischi per la cittadinanza.

Un’indagine per individuare le cause della possibile infestazione e adottare misure preventive a lungo termine.

Confidando in un Suo tempestivo riscontro e in un’azione celere e risolutiva a tutela della salute pubblica e del decoro urbano di Manfredonia, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o supporto.

Cordiali saluti, ( allego foto e video sui social)

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale di Comitato Costituente Manfredonia Futuro Nazionale