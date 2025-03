[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: individuati trasgressori in Via Daunia

Questa mattina, in Via Daunia, abbiamo riscontrato una situazione di degrado assoluto, causata dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. Un atto incivile che danneggia l’ambiente e l’immagine della nostra città.

Su mia disposizione, l’ASE e la Polizia Locale sono immediatamente intervenute per individuare i responsabili. Grazie ai controlli effettuati, sono stati identificati alcuni trasgressori che saranno sanzionati secondo la legge.

Non ci fermeremo. I controlli proseguiranno senza sosta e chiunque verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti sarà multato. Non faremo sconti a chi sporca Manfredonia e manca di rispetto alla comunità.

Invitiamo tutti i cittadini a collaborare segnalando comportamenti scorretti. La città è di tutti, e tutti abbiamo il dovere di proteggerla.

Rita Valentino

Assessora all’Ambiente